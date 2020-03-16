Лобызание икон и причастие из одной ложки: как церкви Украины нарушают карантин

На воскресные службы 15 марта в украинские церкви пришло рекордно большое количество прихожан, несмотря на объявленный на территории всей страны жесткий карантин.

Как сообщает издание TheBabel, в дни карантина не снизилась посещаемость ни Православной церкви Украины, ни Украинской православной церкви Московского патриархата.

Журналисты лично посетили службы и удостоверились, что в традиционных ритуалах и обрядах верующих в связи с карантином никаких изменений не произошло. Так, причащение по-прежнему велось из многоразовой посуды, верующие люди неоднократно целовали кресты и иконы.

Очевидцы утверждают, что были верующие, которые целовали иконы, затем громко закашливались и вновь продолжали ритуал. После к алтарю подходили верующие с малолетними детьми. Отмечается, что на воскресной службе довольно много людей имели признаки ОРВИ, чихали и кашляли.

Митрополит ПЦУ Епифаний к массовому нарушению карантина отнесся философски. Он заявил, что поскольку Бог создал все, то, вероятно, и коронавирус послан людям Богом как испытание и в наказание за то, что стали меньше посещать храмы и обращаться ко Всевышнему.

Ранее стало известно, что Египет останавливает авиасообщение, украинцы должны вернуться сами. Египет дал туристам три дня, чтобы покинуть страну.

Также стало известно, что Польша закрывает границы и объявляет режим эпидемической угрозы из-за коронавируса.Ранее в США ввели чрезвычайное положение. Дональд Трамп заявил, что штаты получат дополнительное финансирование для борьбы с вирусом.

Напомним, Украина в свою очередь вводит следующие меры:

- закрыта граница для иностранцев – с 00.01 16 марта 2020 – исключение для дипломатов и представителей международных миссий, тех, кто имеет право на проживание в Украине;

- остановлено авиасообщение – на две недели тоже с 00.01 16 марта 2020;