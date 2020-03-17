В Киеве нардеп Юзик попал в ДТП

Юрий Корявченков стал виновником ДТП / ivona.bigmir.net

В Киеве 17 марта произошло дорожно-транспортное происшествие с участием депутата от пропрезидентской партии Слуга народа Юрия Корявченкова, известного ранее как актер студии 95 Квартал Юзик.

"Еду на встречу … и тут картина: Довольный Юзик на фоне не очень довольного владельца авто, в которое въехал Юзик", - сообщил об инциденте в Facebook нардеп Владимир Кабаченков.

В комментариях пользователи иронично отнеслись к происшествию с участием новоиспеченного политика.

"А какой фильм они там снимали?! Про гангстеров?", "Сразу вспомнил выпуск квартала про гаишника, который приехал на ДТП между регионалами", "Наверное, очень важные дела решал в телефоне. Отвлекся и бам", - пишет интернет-публика.

Как ранее сообщалось, Юзик угодил в скандал. Депутат пытался скрыться на авто от журналиста и нарушил правила дорожного движения.

Напомним, народный избранник от Слуги народа и бывший актер Квартала 95 Юрий Корявченков отличился в Верховной Раде раздачей билетов на скандальный концерт Вечернего квартала.