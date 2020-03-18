Экономический кризис: Шмыгаль рассказал, стоит ли готовиться к украинцам

Денис Шмыгаль предупредил украинцев об экономическом кризисе / УНИАН

В среду, 18 марта, в Киеве, премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабмина озвучил прогноз по противодействию китайскому коронавирусу и его негативному влиянию на экономику Украины.

Глава правительства признал, что и властям, и простым украинцам уже пора готовиться и к будущему мировому кризису.

"Правительство не будет и не имеет права ограничиваться сегодня только борьбой с коронавирусом, мы должны готовить Украину так же и к другим вызовам. Мировой кризис, возможный экономический кризис в Украине, который будет следствием мирового, и мы в этом не сомневаемся. Такой вызов стоит осознать и для министра экономики, и для целого правительства, и для страны, и для бизнеса в частности", - заявил премьер Шмыгаль.

Напомним, ранее Денис Шмыгарь попросил украинцев отказаться от поездок между городами Украины. Кроме того, премьер рассказал о том, что украинские больницы обеспечены защитными масками в нужном количестве.