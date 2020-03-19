"Не действуем кнутом": Ницой рассказала, какая проблема с квотами на украинскую музыку

Лариса Ницой / УНИАН

Украинская писательница и общественный деятель Лариса Ницой, отвечая на вопрос читателя во время чата на Главреде, подвергла критике введенную несколько лет назад в стране политику квот на украинскую музыку и прочий творческий контент.

"Откат уже происходит. К сожалению, закон о языке прописан так, что за его нарушение не предусмотрены никакие наказания. Хотя закон о языке должен усилить закон о квотах. Однако, как видим, языковой закон ввели, но до сих пор в публичном пространстве нас обслуживают на русском языке. И что? А ничего, за это никоим образом не накажешь.Почему только кнутом? На самом деле таким путем осуществляются все страны.К тому же, мы не действуем "кнутом" или принуждением, вводя квоты. Нужно изменить философию и отталкиваться от мысли, что в Украине публичное пространство на 100% должен быть украиноязычным", - заявила она.

Читайте такжеНицой рассказала о сугубо "совковой" привычке украинцевНицой полагает, что введение квот было бы возможно лишь после проведения в Украине тщательной переписи населения.

"Но поскольку у нас есть национальные меньшинства, мы сделаем подарочек и дадим им "пряничек", то есть - квоту на их язык. Где же здесь "кнут"? Кто что видит, конечно. Однако, на мой взгляд, нет кнута, а есть пряничек для меньшинств. Но я считаю, что мы им отломали велик кусок от нашего пирога. Вообще, квоты можно было вводить только после проведения переписи населения в Украине, который бы дал нам понимание, сколько у нас нацменьшинств, которых, сколько процентов от общей численности населения составляют. Тогда прекратились споры о том, много или мало - проценты бы показали, сколько угодно", - заявила она.

По мнению Ницой, в принципе политика квот, продвигаемая предыдущей властью страны под руководством Петра Порошенко, является не вполне подходящей к украинским реалиям.

"Тогда все было справедливо.Риторика в партии Порошенко что тогда, что сейчас очень патриотичной. Но это именно они ввели квоты на украинское. Я еще тогда приходила к ним и говорила: "Вы что, с дуба упали? Которые могут быть квоты на украинском? Мы должны давать меньшинствам кусочек, то есть квоты, от общего украинского пирога". Мне на это говорили, что я - провокатор", - подытожил она.

Напомним, ранее Лариса Ницой утверждала, что очерченная Владимиром Вятровичем триада "щупалец русского мира" (творчество Михаила Булгакова, Виктора Цоя и Владимира Высоцкого) неполна и в нее нужно добавить как минимум произведения Александра Пушкина, Михаила Лермонтова и Федора Достоевского