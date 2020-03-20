Сумасшедший дом: телеканал отличился странным титром во время выступления Зеленского

Виступление президента на канале ICTV / Скриншот

В пятницу утром, 20 марта, во время трансляции обращения президента Владимира Зеленского относительно противодействия распространению коронавирусной инфекции телеканал ICTV анонсировал свою программу.

В частности, среди анонсированных телеканалом фильмов оказалась картина Сумасшедший дом.

Обратим внимание что титр с анонсом фильма телеканал наложил прямо на выступление главы государства.

Отметим, что в программе ICTV на 20 марта действительно был запланирован показ фильма Сумасшедший дом. Время демонстрации 11:06.

Напомним, ранее обращение Зеленского на телеканале ICTV снабдили забавными титрами. В частности, на экране появились фразы: "Это я убила Эрику", "Почему напечатано? Почему не от руки?", "Она забрала у меня любимого человека".