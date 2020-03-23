Высокая температура: в Киеве пассажиров поезда из Риги не выпускают из вагонов

К поезду подъезжали скорые/ Фото: скриншот из видео

В Киеве на Центральном железнодорожном вокзале свыше трех часов не выпускали из поезда пассажиров, которые приехали из Риги, поскольку у многих людей была зафиксирована чрезмерно повышенная температура.

Как сообщает Telegram-канал Украина 24/7, в поезде находятся украинцы, прибывшие из стран Балтии и Беларуси в рамках эвакуации после закрытия границ.

Отмечается, что у многих пассажиров наблюдаются признаки ОРВИ и повышенная температура, поэтому людей держат, поскольку еще не приняли решение относительно того, что с ними делать дальше.

/ Фото: скриншот из видео

/ Фото: скриншот из видео

"Сегодня в 15:45 на столичный железнодорожный вокзал прибыл поезд с нашими гражданами из Риги (Латвия). На текущий момент из поезда до сих пор никого не выпускают, поскольку почти в каждом вагоне есть люди с температурой под 40. Сейчас на самом высоком уровне принимается решение о дальнейших действиях", - пишет в Facebook паблик Киев Оперативный.

К поезду прибыли медики и начали обследовать пассажиров, некоторых из них прямо от поезда забрали бригады скорой помощи в защитных костюмах.

В поезде из 18 вагонов находилось 600 человек.

Напомним, украинские туристы, которые по причине карантина из-за китайского коронавируса застряли в Доминиканской Республике, обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому и потребовали, чтобы тот предоставил для их эвакуации президенский авиалайнер.

Напомним, ранее глава Министерства инфраструктуры Владислав Криклий заявил о том, что украинские авиакомпании организуют и осуществят 47 международных рейсов - для эвакуации украинцев на Родину (тех, кто не успел вернуться вплоть до закрытия летного сообщения из-за пандемии коронавируса).