"Конча Заспа обречена": коронавирусную элиту будут лечить в "убитых" украинских инфекционках

/ Шарж: Критикан

Украинская политическая и государственная элита готовится на собственной шкуре испытать особенности украинской системы здравоохранения, поскольку немалое количество из них недавно ездили за границу и заразились коронавирусом Covid-19.

"Звонят нынешние депутаты. Звонят бывшие министры. Звонят политики всех мастей и регалий. Все запасаются защитой, все просят рассказать про тесты, все наперёд ищут контакты в больницах. Каждый день идут сообщения о ВИП заболевших коронавирусом среди депутатов, бывших чиновников и всяких влиятельных людях из окружения олигархов. Кто-то говорит их десять. Кто-то говорит, что двадцать. В любом случае их уже много и будет становиться ещё больше. И Александровская больница - это лучшее, что у них есть. Поверьте, для них, после клиник Израиля, Германии и Австрии - это равносильно пизд*цу", - написал в Facebook блогер Алексей Давиденко.

По словам блогера, для украинских вип-персон настали времена, когда границы всех развитых стран закрыты, а некоторые из них инфицированы коронавирусом и с ужасом ожидают развития событий и "треша" украинских инфекционных больниц.

"Сбылась мечта миллионов украинцев. Спасать от вируса их будут в обшарпанных палатах, вонючих туалетах, без протоколов лечения, без достаточного количества оборудования, без ресторанного питания и сменного постельного белья. И главное. Спасать им жизнь будут люди, у которых месячная зарплата как один их поход на обед в ресторан. Они так уже обосрались, что даже экстренно решили дать врачам двойную ставку и начать считать ЗП почасово", - пишет он.

Давиденко убежден, что у элиты, которая была за границей, сейчас паника. Все уже увидели ситуацию, в которой оказался заболевший коронавирусом депутат Сергей Шахов. Поэтому многие из них пытаются найти связи, вип-палаты и какие-то преференции. Но доступа к этому не будет – заболевание всемирной пандемии будут лечить только в обычных украинских инфекционках. И даже в них на всех может не хватить мест.

"Их самый страшный сон вдруг стал явью - их нигде больше не ждут и нигде не примут. С деньгами, лимузинами, охранниками и личными самолётами, многие из них испытают на собственной шкуре, что такое бесплатное общегосударственное медицинское обслуживание", - подытожил Давиденко.

Как известно, у заместителя главы Харьковского областного совета Владимира Скоробагача и его жены подтвердили инфицирование коронавирусом.

Также заболели Сovid-19 нардеп от Слуги народа Руслан Горбенко, депутат от партии Оппозиционная платформа За жизнь Александр Лукашев, нардеп от группы Доверие Сергей Шахов и его жена.