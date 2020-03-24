Стало известно, скольких людей мог заразить COVID-19 священник из Тернопольщины

57-летний священнослужитель из города Залещики заразился коронавирусом / nydailynews.com

Священник Олег Винников из города Залещики Тернопольской области, у которого диагностировали коронавирус COVID-19, в течение недели мог заразить около полутысячи людей. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

По его словам, на данный момент Винников лежит в реанимации Тернопольской городской больницы.

"Мы посчитали в полиции, он за неделю контактировал с около 500 людьми. Он был на церковных службах, он отправлял похоронный обряд, и сейчас мы ищем этих людей", – рассказал Геращенко в эфире программы Свобода слова на канале ICTV.

Он добавил, что священник не знал, что болен, поэтому продолжал общаться с людьми.

Как сообщал Главред, 20 марта Минздрав подтвердил случай заболевания коронавирусом в Тернопольской области. Инфицированным оказался 57-летний священнослужитель из города Залещики. У него – большая семья, всем рекомендована самоизоляция. На Тернопольщине введен режим чрезвычайной ситуации.

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Напомним, заместитель главы МВД Антон Геращенко сообщил, что с 23 марта полиция начала получать в автоматизированном порядке данные от пограничников относительно десятков тысяч украинцев, которые подписали личные обязательства о 14-дневном карантине путем самоизоляции. Геращенко не исключает, что этих мер будет недостаточно, и по примеру Южной Кореи, Израиля и Польши государству придется обратиться к мобильным операторам и банкам, чтоб контролировать условия карантина через мониторинг мобильных сетей.