УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Стало известно, скольких людей мог заразить COVID-19 священник из Тернопольщины

24 марта 2020, 08:52

На данный момент Олег Винников лежит в реанимации.

священник
57-летний священнослужитель из города Залещики заразился коронавирусом / nydailynews.com

Священник Олег Винников из города Залещики Тернопольской области, у которого диагностировали коронавирус COVID-19, в течение недели мог заразить около полутысячи людей. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

По его словам, на данный момент Винников лежит в реанимации Тернопольской городской больницы.

"Мы посчитали в полиции, он за неделю контактировал с около 500 людьми. Он был на церковных службах, он отправлял похоронный обряд, и сейчас мы ищем этих людей", – рассказал Геращенко в эфире программы Свобода слова на канале ICTV.

Он добавил, что священник не знал, что болен, поэтому продолжал общаться с людьми.

Как сообщал Главред, 20 марта Минздрав подтвердил случай заболевания коронавирусом в Тернопольской области. Инфицированным оказался 57-летний священнослужитель из города Залещики. У него – большая семья, всем рекомендована самоизоляция. На Тернопольщине введен режим чрезвычайной ситуации.

Читайте такжеНе привез ли COVID-19: в Минздраве объяснили, что такое самоизоляция

Напомним, заместитель главы МВД Антон Геращенко сообщил, что с 23 марта полиция начала получать в автоматизированном порядке данные от пограничников относительно десятков тысяч украинцев, которые подписали личные обязательства о 14-дневном карантине путем самоизоляции. Геращенко не исключает, что этих мер будет недостаточно, и по примеру Южной Кореи, Израиля и Польши государству придется обратиться к мобильным операторам и банкам, чтоб контролировать условия карантина через мониторинг мобильных сетей. 

коронавирус коронавирус в Украине режим чрезвычайного положения новости Украины Антон Геращенко священник
Сейчас вы просматриваете новость «Стало известно, скольких людей мог заразить COVID-19 священник из Тернопольщины». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

09:06
Только рюмка водки на столе: как сделать против коронавируса антисептик своими руками
08:52
Стало известно, скольких людей мог заразить COVID-19 священник из Тернопольщины Видео
08:36
Мелания Трамп сдала анализ на коронавирус: стали известны результаты
08:32
Четыре шага, которые власти должны срочно сделать для спасения Украины мнение
08:03
В МВД придумали способ проверять самоизоляцию украинцев
07:46
Подкравшийся пи*дец, или Как внезапно сбылась мечта миллионов украинцев мнение
07:33
Карантин в Украине: в ОП дали прогноз, когда страна вернется к нормальной жизни Видео
07:03
У Зеленского рассказали, будут ли вводить режим ЧП в Украине Видео
06:54
Как Украине противостоять коронавирусу, оставшись с голой задницей мнение
06:37
"Трусы маловаты, жопень подустала": Серябкина публично оголилась на интимных кадрах Фото
06:29
Мода 2020 – в моде большие круглые и квадратные солнцезащитные очки: фото Фото
06:02
24 марта – День мастера маникюра – картинки прикольные и поздравления
05:50
Мистика и ужас: астролог назвала гуру черной магии
05:33
Психотерапевт рассказал, зачем паре нужен секс во время карантина
05:06
Смотреть и плакать: модный маникюр 2020, который дико старит руки - фото Фото
04:24
"Доллар по 30-35 гривен - это еще успех": эксперт рассказал, чего ждать от курса в Украине
03:50
Похудение на карантине: названы самые опасные диеты
03:01
Эксперт рассказал, способен ли секс улучшать иммунитет
02:18
"Охренели": пропагандист Путина разнес "сволочей"-крымчан в пух и прах
01:37
Во Франции сделали большой шаг в лечении коронавируса: в чем суть
01:34
"Что за тату на попе?": Глюкоза развратно светонула "пирожочек" на пикантном фото
00:55
Обвал экономики: ВВП "улетит" в минус из-за коронавируса
00:26
"Конча Заспа обречена": коронавирусную элиту будут лечить в "убитых" украинских инфекционках Видео
00:19
24 марта – какой сегодня праздник: День мастера маникюра и Ефимов день Видео
23 марта, понедельник
23:51
Свет в конце тоннеля: в Италии наступил переломный момент в борьбе с эпидемией Видео
23:50
Сбежит на край света: макияж, который страшно бесит мужчин - фото Фото
23:40
На Буковине власти показали размещение вернувшихся из-за границы украинцев Видео
23:16
Во время карантина будут увеличены субсидии: названа сумма Видео
22:50
В Великобритании из-за эпидемии введен жесткий карантин Видео
22:31
В Минздраве пояснили, как хоронить умерших от коронавируса Видео
22:10
Еще в одной области Украины объявили чрезвычайную ситуацию
22:00
Лечение коронавируса: в США ученые рассказали, какие препараты тестируют
21:50
Красотка порноактриса щегольнула голой грудью на сексуальных фото Фото
21:39
Высокая температура: в Киеве пассажиров поезда из Риги не выпускают из вагонов Видео
21:38
Польше дали в руки рычаг-помеху строительству Северного потока-2
21:29
Как сделать вкуснейший кекс быстро и просто, рецепты Видео
21:17
Муж пациентки вернулся из Италии: еще одну область атаковал коронавирус
21:01
"Без Бога нам капец": православным показали, как молиться при эпидемии Видео
20:57
Гороскоп всех знаков Зодиака на завтра: кто встретит родную душу
20:33
Заболел чиновник: Кернес опровергает наличие коронавируса в Харькове Видео
20:28
Весенний призыв-2020: Зеленский принял важное решение
20:20
Утиные истории 3 сезон дата выхода и трейлер онлайн Видео
20:16
Набирает обороты: в ВОЗ сделали неутешительное заявление
19:56
Украинцы получат компенсации из-за карантина: главное из обращения Зеленского Видео
19:41
У нардепа из Слуги народа подтвердили коронавирус Видео
19:36
"Нормандская четверка" на карантине: появился неожиданный прогноз о новых переговорах
19:20
Шанс или печальный конец: какой Украина выйдет из коронавирусного кризиса мнение
19:18
Плохие парни навсегда - выходит онлайн: когда смотреть фильм
19:05
Стал известен результат тестирования Меркель на Covid-19 Видео
19:02
"Сработали быстро": Милованов заступился за Кабмин Гончарука в деле о масках
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять