Уханьская зараза атакует украинцев за границей: в МИД шокировали цифрой

В МИД рассказали, сколько украинцев болеют за границей / Pixabay

Ужасная уханьская зараза под названием коронавирус Ковид-19 "уцепилась" и за украинцев, которые находятся за границей. В частности, лечение от китайского вируса за рубежом сейчас проходит 21 гражданин Украины.

Стало известно, что эта цифра выросла по сравнению с позапрошлыми сутками за счет Омана – там зафиксировали болезнь у трех наших сограждан.

Таким образом в настоящее время лечение в Германии проходят 5, в Доминиканской Республике - 4, Омане - 3, Италии, Польши и ОАЭ - по 2, в Испании, Нидерландах и на Сейшельских островах - по 1 украинцу.

Такие данные по состоянию вечер 23 марта обнародовал в Фейсбуке Оперативный штаб МИД по защите украинцев за рубежом в связи с распространением коронавируса.

Также стало известно, что на карантине за рубежом находится 151 гражданин Украины, в частности, в Польше 105, в Бразилии - 16 во Вьетнаме - 8, в ФРГ - 7, ОАЭ - 3, в Австралии, Молдове и США - по два и в Нидерландах, Катаре , Кубе, Китае, Румынии и Черногории - по 1.

Отметим, что три гражданки Украины умерли за рубежом от коронавируса.

Читайте такжеКого коронавирус "убивает" в Италии и чем болели жертвы уханьской заразы – устрашающие данныеНапомним, по состоянию на вторник, 24 марта, в Украине зафиксировано 11 новых случаев заболевания коронавирусом.

По данным Минздрава, по состоянию на 10:00 диагноз "коронавирус" лабораторно подтвержден у 84 человек, трое инфицированных скончались, а один пациент выздоровел.