"Один инфекционист": в Луганской области "убитая" больница "должна выдержать удар". Фото

Больница в Рубежном / facebook.com/reutski

Больница в городе Рубежное Луганской области определена для приема больных коронавирусом COVID-19. При этом ее состояние плачевное и там нет достаточного количества оборудования.

"30 койко-мест. Смогут развернуть еще 20. Один врач-инфекционист. Нужно еще хотя бы два. 4 аппарата ИВЛ, нужны, по оценкам директора, еще хотя бы пять. Нужно реанимационное оборудование", – сообщил журналист Константин Реуцкий в Facebook

При этом он указал, что это учреждение "должно выдержать основной удар эпидемии".

Как ранее сообщал Главред, в Киеве больница №8 принимать пациентов отказалась. Причина у медиков уважительная – их не обеспечили средствами защиты.