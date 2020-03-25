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Бывший глава МИД Украины Кожара задержан по подозрению в убийстве

25 марта 2020, 14:15

Кожара до сих пор утверждает, что Сергей Старицкий покончил жизнь самоубийством.

Кожара
Леонид Кожара задержан / фото: podrobnosti.ua

Бывший министр иностранных дел Украины Кожара задержан по подозрению в умышленном убийстве, сообщил замглавы МВД.

"Л. Кожара и его жена изначально и до сих пор утверждают, что Сергей Старицкий покончил жизнь самоубийством. Следователи и прокуроры проверили обстоятельства гибели бывшего директора телеканала Интер и пришли к выводу, что он не мог сам себя застрелить", - сообщил на своей странице в Фейсбуке заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

Кожара возглавлял МИД Украины с 2012 по 2014 год.

Леонида Кожару задержали / facebook.com/anton.gerashchenko

Отметим, вечером 21 февраля, в пятницу, в доме бывшего министра иностранных дел (работал в правительстве Николая Азарова) Леонида Кожары был застрелен предприниматель Сергей Старицкий. Первая версия полиции – самоубийство.


Читайте такжеСмерть в доме Кожары: семье Старицкого предложили $1 млн за отказ от претензий – источникНапомним, 23 февраля провоохранители заявили, что гибель 21 февраля предпринимателя Сергея Старицкого в доме бывшего министра иностранных дел Леонида Кожары в селе Чайки под Киевом расследуется как умышленное убийство.

"Предварительно установлено, что в доме находились три человека: супруги и их гость. Все трое употребляли алкогольные напитки. По словам женщины, она находилась в другой комнате, когда гость выстрелил себе в голову из пистолета хозяина", - сообщили правоохранители.

К слову, выстрел был осуществлен из пистолета Jericho 941. Указанное огнестрельное оружие зарегистрировано на Леонида Кожару.

Леонид Кожара Сергей Старицкий убийство самоубийство Антон Геращенко новости Украины МИД Украины
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