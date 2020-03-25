"Й*б вашу мать, вешать главврача": в Сети шокированы состоянием районной больницы на Закарпатье

Фотографии прачечной Хустской центральной районной больницы в Закарпатской области в разгар эпидемии коронавируса вызвали шквал возмущения в Сети и за несколько часов после публикации набрали тысячи репостов и реакций.

"Вот так выглядит наша прачечная и сушка! Трудно подобрать слова! Поэтому просто посмотрите эти фотографии! Десятилетиями никто не обращал внимания на эти проблемы! И хотим заверить вас – мы приведем все в надлежащее состояние, вместе с поддержкой всех вас и неравнодушных!", - сказано в сообщении на странице учреждения в Facebook.

На снимках запечатлен ужасающий вид прачечной со стенами без штукатурки, грязным цементным полом и ржавыми стиральными машинами. Подсобные помещения больницы шокируют антисанитарией и отсутствием элементарного порядка.

Пользователи в Сети и местные жители не скрывают своего возмущения.

"А раньше вы на это не обращали внимание? Неужели нельзя было купить 3-литровую банку краски и покрасить стены, чтобы не доводить до такого состояния? Ах, да это ж не свой собственный дом-хоромы, какие у вас там понастраивали заробитчане, поэтому вы и закрывали глаза на этот срач, как вообще можно было работать в таком помещении? И почему молчали? Не требовали от главврача, старшей медсестры? Всем было похер? А сейчас, когда число заболевших растет, опомнились", "Каждый руководитель (если он хозяин) не допустил такого, если он себя уважает. Это просто свидетельствует об отношении к коллективного имущества и места работы. Значит всем было пофиг. А сейчас будут снова обвинять предшественников. Лентяи!", "Машинки не допотопные, у меня дома и то хуже. Почему же такие ржавые? От влажности и от того, что "не свое - не жалко". Стены и правда можно было хотя бы побелить", "Наверное, цыгане там работали, неужели нельзя вытереть насухо, разгильдяи", "Деньги с операций идут на шикарные дома, элитные машины и отдых на Мальдивах и Сейшелах...", "Что помочь - стены от черной цвили помыть, й*б вашу мать - вешать главврача такой хозяйки!" - написали пользователи в комментариях.

Напомним, журналисты выяснили, что в больницах Киева будут созданы элитные условия для лечения от коронавируса VIP-пациентов, в частности высокопоставленных политиков и чиновников.

Как ранее сообщалось, украинская политическая и государственная элита готовится на собственной шкуре испытать особенности украинской системы здравоохранения, поскольку немалое количество из них недавно ездили за границу и заразились коронавирусом Covid-19.