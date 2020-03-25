Журналисты сообщили о подготовке VIP-палат в больницах: Кличко дал объяснение

VIP-пациенты готовятся переболеть коронавирусом / УНИАН

В больницах Киева будут созданы элитные условия для лечения от коронавируса VIP-пациентов, в частности высокопоставленных политиков и чиновников.

Как сообщает Bihus.Info, приказ разослал в столичные больницы Департамент здравоохранения Киевской городской государственной администрации.

По утверждению журналистов, особые условия требуют подготовить в 17 медицинских учреждениях, среди которых Александровская больница, Детская клиническая больница №7 и Киевский городской центр детской нейрохирургии. Среди основных требований – изолированные палаты не менее 13 квадратных метров с затемненными окнами и удобными коммуникациями, которые будут обслуживаться отдельным штатом медсестер и иметь резерв лекарственных средств. Также к ним должны быть прикреплены операционные с оборудованием и комплектацией лекарственными препаратами.

По требованию Департамента VIP-пациентов должны обслуживать четыре специалиста - врач, двое фельдшеров и водитель. Все они должны иметь опыт работы в заведениях экстренной медицинской помощи не менее пяти лет.

Уточняется, что пользоваться специальными палатами будут "лица, в отношении которых осуществляется государственная охрана". Всего по состоянию на конец 2019 таких лиц было около двух десятков, однако перечень может быть и гораздо длиннее.

Мэр Киева Виталий Кличко отреагировал на обнародованную в СМИ информацию о подготовке палат для VIP-пациентов и отметил, что выясняется обстоятельства, но места в больнице готовили для самых высокопоставленных особ в государстве.

"Пока скажу одно: действительно, всегда так было, что первые лица государства - президент, премьер-министр, председатель Верховной Рады - на случай заболевания должны иметь определенные условия. Отдельные палаты, и чтобы рядом находилась государственная охрана. Такая практика всегда была. И, кстати, не только в Украине. Но такие условия могут касаться исключительно руководства государства", - написал он в Facebook.

Кличко опроверг информацию о том, что в Александровской больнице существуют элитные лечебные апартаменты для VIP-пациентов и заявил, что данное лечебное учреждение является в столице базовым, поэтому с подозрением на коронавирус везут туда. Однако, по мере наполнения пациентами, других будут впоследствии направлять в другие инфекционные больницы, которых всего в Киеве семь.

Как ранее сообщалось, украинская политическая и государственная элита готовится на собственной шкуре испытать особенности украинской системы здравоохранения, поскольку немалое количество из них недавно ездили за границу и заразились коронавирусом Covid-19.

Напомним, экс-глава СБУ, бывший министр финансов Валерий Хорошковский госпитализирован в столичную Александровскую инфекционную больницу с подозрением на коронавирус и двусторонней пневмонией.