Переход на летнее время 2020 – убедись, что всё сделал правильно

Точное время Киев – проверь, что правильно сделал перевод на летнее время 2020 / 1zoom.ru

Перевод времени Украина традиционно проворачивает в последние выходные марта – это если говорить про летнее время 2020. Осенью всё вернется назад. Пока же точное киевское время наглядно демонстрирует для своих читателей пунктуальный Главред.

Ровно в три часа ночи у большинства гаджетов автоматически происходит переход на летнее время в Украине в 2020 году.

Для тех, кто до сих пор путается, куда переводят часы на летнее время – напоминаем, что стрелки часов совершают временной прыжок вперед. И получается, что утром человек должен встать на час раньше, если он планировал с утра какие-то дела.

Так что спозаранку многие кидаются гуглить, сколько сейчас времени в Украине. Поэтому мы и подготовили для вас специальный сервис, который наглядно показывает время в Киеве сейчас.

Точное время – Киев

Перевод часов в Украине 2020 – когда отменят

Кабмин давно дразнит украинцев обещанием перехода на одно время с Евросоюзом. Подробнее читайте в нашем материале Перевод часов: когда в Украине отменят переход на зимнее и летнее время.