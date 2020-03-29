Точний час Києва – перевір, чи правильно перейшов на літній час 2020

Точний час Київ – скільки годин в Києві після переходу на літній час 2020 / 1zoom.ru

Котра година за київським часом? Скільки годин в Києві прямо зараз? Чи правильно перейшов мій годинник, не затупив телефон? Це найактуальніші питання зранку 29 березня, тобто після ночі, коли переводять час в Україні у 2020 році.

Щоб перевірити, що все відбулося правильно та вчасно – Главред підгодовував для своїх читачів невеличкий сервіс, що демонструє точний час у Києві ось прямо зараз.

Просяк випадок нагадаємо, що о четвертій ранку всі електронні годинники повинні перестебнути на годину вперед. Тобто з ранку треба встати на годину раніше.

Більшість гаджетів, що має зв’язок з Інтернетом, робить це автоматично. Але інколи трапляються все ж глюки.

Отож швиденько глянь, скільки годин в Києві зараз – після переходу на літній час 2020.

Точний час – Київ

Переведення годинників в Україні 2020 – коли скасують

Кабмін вже неи перший рік обіцяє українцям перехід на один час з ЄС. Детальніше читайте в нашому матеріалі Переведення годинників: коли в Україні скасують перехід на зимовий і літній час.