Точний час Києва – перевір, чи правильно перейшов на літній час 2020

Точний київський час підкаже, чи правильно переведені стрілки годинника після переходу України на літній час 2020.
Котра година за київським часом? Скільки годин в Києві прямо зараз? Чи правильно перейшов мій годинник, не затупив телефон? Це найактуальніші питання зранку 29 березня, тобто після ночі, коли переводять час в Україні у 2020 році.
Щоб перевірити, що все відбулося правильно та вчасно – Главред підгодовував для своїх читачів невеличкий сервіс, що демонструє точний час у Києві ось прямо зараз.
Просяк випадок нагадаємо, що о четвертій ранку всі електронні годинники повинні перестебнути на годину вперед. Тобто з ранку треба встати на годину раніше.
Більшість гаджетів, що має зв’язок з Інтернетом, робить це автоматично. Але інколи трапляються все ж глюки.
Отож швиденько глянь, скільки годин в Києві зараз – після переходу на літній час 2020.
Точний час – Київ
|Точное время Киев
Переведення годинників в Україні 2020 – коли скасують
Кабмін вже неи перший рік обіцяє українцям перехід на один час з ЄС. Детальніше читайте в нашому матеріалі Переведення годинників: коли в Україні скасують перехід на зимовий і літній час.