Зараженных жутким вирусом в разы больше: ученые шокировали прогнозом

Зараженных коронавирусом в Украине намного больше - академик / Фото pixabay.com

Китайский коронавирус уверенно шагает по Украине - уже зафиксировано официально около 200 случаев инфицирования. Но на самом деле эта цифра может быть в восемь-десять раз выше.

Такую шокирующую статистику озвучил в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1" сказал академик НАНУ, директор Института биохимии имени А.В.Палладина Сергей Комисаренко.

"В Украине такие же прогнозы, как и во всем мире. Сейчас в мире отслеживают динамику заболеваний и их можно экстраполировать на нас. В каждой стране есть официальная статистика, которая демонстрирует определенное количество, которая является носителями вируса, которые уже заболели. Официальная статистика в 8-10 раз меньше за то, что есть на самом деле", - отметил Комисаренко.

Это связано с тем, что у людей не было имеющихся признаков, проявлений заболевания или не была проведена диагностика.

"Это не сокрытие данных, а соответствие реальным данным. В Украине все будет развиваться таким же образом - достаточно интенсивно. Наверное, мы увидим значительное увеличение. Введение карантина было очень своевременным", - подчеркнул академик.

Коронавирус в Украине

Ранее Главред писал, что за сутки 26 марта в Украине подтвердили 40 случаев заражения коронавирусом. Всего было выявлено 196 случаев инфицирования. Пять человек умерли. Выздоровел, по данным Минздрава, только один.

Также напомним, за сегодня было зафиксировано 7 новых случаев опасного недуга в Киеве. По информации мэра столицы Виталия Кличко в Telegram, количество зараженных коронавирусом в столице выросло до 47 человек. В частности, коронавирус обнаружили у 10-летнего мальчика.