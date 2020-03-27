Летнее время 2020 – как переводят время в Украине на этих выходных

Куда переводят часы в марте 2020 – как переводят время в Украине / 1zoom.ru

Ну, вот и дождалась свой перевод времени Украина: уже на этих выходных украинцы переводят часы на летнее время 2020.

Переход на летнее время в 2020 году пройдет в ночь с 28 марта на 29-е. И тут главное – не перепутать, куда переводят часы в марте 2020 – вперед или назад.

Большинство гаджетов, у которых есть связь с мировым интернетом, всё провернут сами.

Читайте такжеПереход на летнее время 2020 – убедись, что всё сделал правильноХотя накладки все же случаются, так что утром стоит все проконтролировать – перешли ли часы телефона на летнее время 2020. Да и свои планы подкорректировать – ведь спать в воскресенье придется на час меньше. Поэтому велик риск куда-то опоздать.

Весной Украина осуществляет перевод времени вперед – то есть вместо того, чтобы показать 03:00 часа ночи – гаджеты после 02:59 покажут сразу 04:00.

Осенью всё вернется обратно: переход на зимнее время 2020 Украина провернет 25 октября, то есть в последнее воскресенье месяца.

Чтобы организм быстрее и легче адаптировался к переводу стрелок часов в 2020 году – стоит:

сытно позавтракать (сварить овсянку на молоке, в омлет добавить бекона или грибов и т.д., запив всё это зеленым чаем или свежим апельсиновым соком, в которых много витамина С),

а потом прогуляться на свежем воздухе минимум 20-30 минут.

Перевод часов в Украине 2020 – когда отменят

В Кабмине Украины не исключают возможности перехода на одно время с Евросоюзом. Подробнее читайте в нашем материале Перевод часов: когда в Украине отменят переход на зимнее и летнее время.