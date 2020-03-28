Драконовский карантин в Киеве: что запретят продавать в магазинах

На входе в магазин должен работать санитарный контроль / УНИАН

В связи с ужесточением карантина, в Киеве приняли нововведения, которые должны обезопасить как посетителей супермаркетов и магазинов, так и самих сотрудников.

Измерение температуры и запрет входа без масок

Отныне покупателям запретили посещать торговые помещения без медицинских масок.

Как говорится в распоряжением городского Штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации, за соблюдением норм карантина должна следить охрана в супермаркетах.

Кроме того, в случае обнаружения симптомов заболевания на входе в супермаркеты охранник измерит температуру тела.

"Бан" торговли на развес и пространство для каждого покупателя

Документ запрещает торговлю продуктами питания (овощами, фруктами, крупами) на развес. Допускается только фасованная продукция.

Читайте также"Когда нажретесь?": Сеть кипит из-за взвинчивания цен в АТБ во время карантинаТорговое заведение должно соблюдать норму, согласно которой на каждого посетителя определяется минимум 10 квадратных метров (при необходимости организовываются очереди посетителей).

Антисептики и санконтроль для продавцов

Сотрудников сферы торговли обязали менять медицинские маски каждые три часа, при этом они должны находиться на расстоянии 1 метра от покупателей или под защитным экраном.

Администрация супермаркетов должна обеспечить у всех сотрудников измерение температуры тела дважды в день.

В то же время на входе в магазин должен работать санитарный контроль: нельзя пускать больных, без масок и контролировать чрезмерный наплыв покупателей.

Вместе с тем документ предусматривает обеспечение магазинов антисептиками и салфетками, пишет Obozrevatel.

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Ограничения будут действовать как минимум до окончания карантина - 24 апреля 2020 года.

Напомним, ранее украинцев возмутило, как "навариваются на народе" во время карантина.