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Не Богом единым: в Одессе монахов УПЦ засекли за необычным занятием

30 марта 2020, 20:39

Священнослужители начали изготавливать антисептики.

ПЦУ, крестный ход
Монахи начали изготавливать антисептики / РБК-Украина

Во время быстрого распространения опасного коронавируса по Украине, братия Свято-Ильинского мужского монастыря Украинской Православной Церкви во главе с игуменом обители архиепископом Арцизским Виктором начала активно бороться с пандемией - монахи начали изготавливать антисептики.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Одесской епархии, антисептики будут распространяться среди прихожан и социально незащищенных слоев общества.

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По словам архиепископа Виктора, в первые несколько дней братия обители планирует изготовить до пяти тысяч антисептических средств. 

Ранее Главред сообщал, что из-за угрозы распространения жуткого коронавируса, Священный Синод Православной церкви Украины (ПЦУ) разрешил проводить богослужения в храмах без присутствия мирян. Об этом говорится в решении Священного Синода. и уточняется, что богослужения могут проводиться при участии лишь священнослужителей и певцов. При этом гражданам разрешается участвовать в общей молитве, используя видеосвязь.

Также напомним, предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата, почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет (Михаил Денисенко) назвал причину смертоносного китайского коронавируса. Причиной вируса являются однополые браки.

Также Главред писал, что синод ПЦУ утвердил общий текст молитвы для "борьбы" с коронавирусом. Синод призвал читать молитву в любое время.

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