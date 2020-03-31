Новый глава Минздрава поспешил отвесить комплимент медреформе Супрун

Максим Степанов на трибуне парламента / Главред

Завершение медицинской реформы является одним из приоритетов нового министра здравоохранения Максима Степанова.

"Впереди немало работы. Первый приоритет - борьба с коронавирусом. Я не хочу никого ни в чем обвинять, но есть определенная потеря времени с точки зрения подготовки к пандемии. Мы больше не можем себе позволить терять время. Поэтому крайне важно сейчас наладить коммуникацию с учреждениями здравоохранения на местах. Второй приоритет - медицинская реформа. Я считаю, что вполне возможно провести изменения таким образом, чтобы реформой остались довольны как пациенты, так и врачи всех уровней", - заявил он в ходе знакомства с коллективом министерства.

Предыдущий министр здравоохранения Илья Емец ввел нового главу ведомства в курс дел, а министр Кабинета министров Олег Немчинов официально представил Степанова коллективу Минздрава, сообщает пресс-служба Минздрава.

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Напомним, Верховная Рада 30 марта назначила Степанова на должность министра здравоохранения. Обратим внимание, что для его назначения нардепам понадобились два голосования. Во время первой попытки кандидатура Степанова набрала лишь 217 голосов.

Как известно, в Украине продолжаются баталии вокруг медреформы, символом которой является бывшая и.о. министра Ульяна Супрун.