Больше сотни новых случаев: обнародована свежая статистика заражения COVID-19 в Украине

Коронавирусом в Украине заразились 669 человек/ УНИАН

По состоянию на утро среды, 1 апреля, в Украине количество зараженных новым коронавирусом COVID-19 возросло до 669 человек. Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

Статистика коронавируса в Украине говорит о том, что из этих 669 случаев - 17 человек стали жертвами коронавируса, 10 пациентов выздоровели. Среди выздоровевших – пациенты из Днепропетровской (1), Запорожской (1), Киевской (1) и Черновицкой (7) областей.

За сутки было зафиксировано 120 новых случаев инфицирования.

Сколько больных коронавирусом в Украине 1 апреля по областям

Винницкая обл. - 49 случаев;

Волынская обл. - 7 случаев;

Днепропетровская обл. - 9 случаев;

Донецкая обл. - 6 случаев;

Житомирская обл. - 5 случаев (1 летальный);

Закарпатская обл. - 1 случай;

Запорожская обл. - 13 случаев;

Ивано-Франковская область - 64 случая (3 летальных);

Киев - 134 случая;

Киевская обл. - 57 случаев (3 летальных);

Кировоградская обл. - 6 случаев;

Львовская обл. - 6 случаев;

Луганская обл. - 3 случая;

Одесская обл. - 12 случаев;

Полтавская обл. - 2 случаев;

Ровенская обл. - 15 случаев (3 летальных);

Сумская обл. - 19 случаев (2 летальных);

Тернопольская обл. - 98 случаев (1 летальный);

Харьковская обл. - 1 случай;

Херсонская обл. - 1 случай;

Хмельницкая обл. - 3 случая;

Черкасская обл. - 52 случая;

Черновицкая обл. - 104 случая (4 летальных);

Черниговская обл. - 2 случая.

С начала года Центр общественного здоровья Украины получил 3178 подозрений на новую коронавирусную инфекцию.

Коронавирус - количество больных в Украине 1 апреля / facebook.com/phc.org.ua

Напомним, из-за пандемии коронавируса в Украине ввели карантин. Сначала власти решили ввести карантин с 12 марта до 3 апреля, а потом в Украине продлили карантин до 24 числа и ввели режим чрезвычайной ситуации.

Министр внутренних дел Арсен Аваков прогнозирует, что карантин в Украине может быть отменен не раньше 15 мая - и это, по его словам, оптимистичный прогноз.