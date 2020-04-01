Больше сотни новых случаев: обнародована свежая статистика заражения COVID-19 в Украине

17 человек стали жертвами коронавируса в Украине, 10 пациентов выздоровели.
По состоянию на утро среды, 1 апреля, в Украине количество зараженных новым коронавирусом COVID-19 возросло до 669 человек. Об этом сообщает Центр общественного здоровья.
Статистика коронавируса в Украине говорит о том, что из этих 669 случаев - 17 человек стали жертвами коронавируса, 10 пациентов выздоровели. Среди выздоровевших – пациенты из Днепропетровской (1), Запорожской (1), Киевской (1) и Черновицкой (7) областей.
За сутки было зафиксировано 120 новых случаев инфицирования.
Сколько больных коронавирусом в Украине 1 апреля по областям
- Винницкая обл. - 49 случаев;
- Волынская обл. - 7 случаев;
- Днепропетровская обл. - 9 случаев;
- Донецкая обл. - 6 случаев;
- Житомирская обл. - 5 случаев (1 летальный);
- Закарпатская обл. - 1 случай;
- Запорожская обл. - 13 случаев;
- Ивано-Франковская область - 64 случая (3 летальных);
- Киев - 134 случая;
- Киевская обл. - 57 случаев (3 летальных);
- Кировоградская обл. - 6 случаев;
- Львовская обл. - 6 случаев;
- Луганская обл. - 3 случая;
- Одесская обл. - 12 случаев;
- Полтавская обл. - 2 случаев;
- Ровенская обл. - 15 случаев (3 летальных);
- Сумская обл. - 19 случаев (2 летальных);
- Тернопольская обл. - 98 случаев (1 летальный);
- Харьковская обл. - 1 случай;
- Херсонская обл. - 1 случай;
- Хмельницкая обл. - 3 случая;
- Черкасская обл. - 52 случая;
- Черновицкая обл. - 104 случая (4 летальных);
- Черниговская обл. - 2 случая.
С начала года Центр общественного здоровья Украины получил 3178 подозрений на новую коронавирусную инфекцию.
Напомним, из-за пандемии коронавируса в Украине ввели карантин. Сначала власти решили ввести карантин с 12 марта до 3 апреля, а потом в Украине продлили карантин до 24 числа и ввели режим чрезвычайной ситуации.
Министр внутренних дел Арсен Аваков прогнозирует, что карантин в Украине может быть отменен не раньше 15 мая - и это, по его словам, оптимистичный прогноз.