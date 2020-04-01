Интернет уроки для школьников – расписание для 7 класса на неделю 6-10 апреля

Семиклассников ждет стандартная пятидневка по шесть уроков каждый учебный день.
Уже в понедельник 6 апреля ученики 5-11 классов начнут обучение по проекту Всеукраинская школа онлайн, который представляет собой набор уроков из 11 предметов, которые в связи с карантином будут проходить удаленно - их можно будет смотреть по ТВ или в интернете.
Такой режим дистанционного обучения будет длиться до окончания карантина в Украине.
Онлайн уроки для 7 класса будут проводиться ежедневно, с понедельника по пятницу, начинаться в 10 часов утра – каждый день у семиклассников будет по шесть уроков.
Видео уроки будут проходить по следующим дисциплинам:
- английский язык;
- история Украины;
- физические упражнения;
- математика;
- география;
- химия;
- украинский язык;
- всеобщая история;
- биология.
За каждым классом также закреплен телеканал или медиаресурс, который будет в будни транслировать видео для тех детей, которые по разным причинам не имеют возможности смотреть урок 7 класс онлайн.
Видео уроки для 7 класса будет транслировать телеканал ZIK. Также онлайн уроки будет показывать Министерство образования Украины на своем канале в ютубе. Если по какой-то причине ребенок не сможет смотреть дистанционный урок или опоздает к его началу, всегда можно будет найти его запись на канале.
Запись уроков для 7 класса будет доступна по этой ссылке.
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Там же будут уроки будут вестись в онлайн-режиме. Кроме того, трансляции интернет уроков можно будет смотреть на официальной странице Министерства образования в Facebook.
Видео уроки онлайн – расписание для 7 класса
Понедельник, 6 апреля
Начало уроков – 10:00
- английский язык
- история Украины
- физические упражнения
- математика
- география
- физические упражнения
Вторник, 7 апреля
Начало уроков – 10:00
- английский язык
- математика
- физические упражнения
- химия
- география
- физические упражнения
Среда, 8 апреля
Начало уроков – 10:00
- английский язык
- математика
- физические упражнения
- химия
- география
- физические упражнения
Четверг, 9 апреля
Начало уроков – 10:00
- украинский язык
- всеобщая история
- физические упражнения
- физика
- биология
- физические упражнения
Пятница, 10 апреля
Начало уроков – 10:00
- украинский язык
- математика
- физические упражнения
- английский язык
- химия
- физические упражнения
Также вы можете узнать расписание уроков для 5 класса и для 6 класса.