Интернет уроки для школьников – расписание для 7 класса на неделю 6-10 апреля

До конца карантина украинские дети будут учиться удаленно

Уже в понедельник 6 апреля ученики 5-11 классов начнут обучение по проекту Всеукраинская школа онлайн, который представляет собой набор уроков из 11 предметов, которые в связи с карантином будут проходить удаленно - их можно будет смотреть по ТВ или в интернете.

Такой режим дистанционного обучения будет длиться до окончания карантина в Украине.

Онлайн уроки для 7 класса будут проводиться ежедневно, с понедельника по пятницу, начинаться в 10 часов утра – каждый день у семиклассников будет по шесть уроков.

Видео уроки будут проходить по следующим дисциплинам:

английский язык;

история Украины;

физические упражнения;

математика;

география;

химия;

украинский язык;

всеобщая история;

биология.

За каждым классом также закреплен телеканал или медиаресурс, который будет в будни транслировать видео для тех детей, которые по разным причинам не имеют возможности смотреть урок 7 класс онлайн.

Видео уроки для 7 класса будет транслировать телеканал ZIK . Также онлайн уроки будет показывать Министерство образования Украины на своем канале в ютубе. Если по какой-то причине ребенок не сможет смотреть дистанционный урок или опоздает к его началу, всегда можно будет найти его запись на канале.

Запись уроков для 7 класса будет доступна по этой ссылке.

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Там же будут уроки будут вестись в онлайн-режиме. Кроме того, трансляции интернет уроков можно будет смотреть на официальной странице Министерства образования в Facebook.

Видео уроки онлайн – расписание для 7 класса

Понедельник, 6 апреля

Начало уроков – 10:00

английский язык история Украины физические упражнения математика география физические упражнения

Вторник, 7 апреля

Начало уроков – 10:00

английский язык математика физические упражнения химия география физические упражнения

Среда, 8 апреля

Начало уроков – 10:00

английский язык математика физические упражнения химия география физические упражнения

Четверг, 9 апреля

Начало уроков – 10:00

украинский язык всеобщая история физические упражнения физика биология физические упражнения

Пятница, 10 апреля

Начало уроков – 10:00

украинский язык математика физические упражнения английский язык химия физические упражнения

Также вы можете узнать расписание уроков для 5 класса и для 6 класса.