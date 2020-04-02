На каких условиях Украине стоит сжалиться над Донбассом и Крымом – Ницой

На каких условиях Украине следует сжалиться на Донбасс и Крым – Ницой

Писательница, педагог, общественный деятель Лариса Ницой считает, что Украина должна соглашаться на возвращение Донецка, Луганска и Крыма в состав нашей страны лишь при выполнении весьма жестких условий.

При этом она разделяет мнение тех экспертов, которые считают, что Донецк, Луганск и Крым вернутся в Украину нескоро – разве что их присоединят насильно.

"Добровольно ныне оккупированные территории присоединятся к Украине тогда, когда мы станем процветающей страной, и они захотят вернуться назад. Однако мы еще 25 раз подумаем, принимать ли их. И, в итоге, конечно, мы их примем, потому что это – наши исконные земли, почему бы свое не забрать себе. Но! На определенных условиях. Мы поступим так, как действовала Германия после войны", – рассказала Ницой во время чата на Главреде.

Читайте такжеКак Москва использует ситуацию с коронавирусом на ДонбассеПо ее словам, определенный период на этих территориях после возвращения под юрисдикцию Украины не должно быть выборов. Тамошнее образование должно быть полностью переформатировано под украинское. Государственным языком должен быть украинский. А все люди, проживающие на ныне оккупированных территориях, не смогут автоматически стать гражданами Украины – они должны получить украинское гражданство. И получать его они должны на таких же условиях, что и все другие люди в мире, подчеркнула педагог.

"Я считаю, что у нас очень плохой закон о гражданстве, слабый. Украинским гражданином может стать кто угодно. Вот меня недавно вез водитель такси египтянин, который украинским языком не владеет. Гражданином Украины он стал не так давно – женился на украинке и переехал сюда жить. Я у него поинтересовалась, как он получил гражданство, проверяли ли его владение украинским языком. На что он мне ответил на русском: "Они мне задавали простые вопросы на украинском языке, а я говорил "да" или "нет". Я их понимал". Вот так у иностранца проверили знание украинского языка! В результате на украинском языке он так и не разговаривает, а пользуется в Украине только русским", – привела она пример из своей жизни.

При этом Ницой уверена, что так не должно быть: для получения гражданства люди должны сдавать экзамены на знание истории и языка. Она подчеркнула, что такая практика существует во всех странах, потому что они берегут свое гражданство, и желающий его получить должен напрячься.

"И у нас надо сделать так, чтобы люди, которые претендуют на украинское гражданство, напрягались. Это будет касаться и жителей Донецка, Луганска и Крыма. Только на таких условиях их можно принимать обратно в Украину", – резюмировала Ницой.

Ранее Ницой рассказала о страшной проблеме детей на Донбассе и в Крыму. По ее словам, на оккупированных территориях детям вдалбливают в головы "совок".

Агрессия России на Донбассе В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНВ", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины. В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.