Не маски: что больше всего волнует украинцев на карантине – опрос

Что больше всего волнует украинцев на карантине – опрос / Фото pixabay.com

Несмотря на дефицит масок и огромную популярность новостей о том, как сшить многоразовую маску для лица своими руками – вовсе не отсутствие масок в аптеках больше всего тревожит украинцев во время эпидемии коронавируса COVID-19.

Киевский международный институт социологии провел свой опрос по телефону 27-30 марта. Респонденты могли выбрать три варианта ответов.

В итоге лидерами стали:

здоровье близких – об этом тревожатся 38% опрошенных;

сильно выросли цены на еду – 29%;

сложно купить средства индивидуальной защиты (ту самую маску, жидкость для дезинфекции или перчатки) – 27%;

финансовые трудности – возникли у 20% респондентов;

в случае необходимости не смогут получить медицинскую помощь – об этом беспокоятся 20%.

Что больше всего волнует украинцев на карантине – опрос

Среди наемных работников на невыплату зарплаты пожаловались 3%, на снижение зарплаты – 6%, предложили уволиться по сокращению – 2%, велят уйти в неоплачиваемый отпуск – 12% опрошенных. В то же время 79% трудоустроенных людей ни с одной из этих проблем пока не столкнулись.

Что больше всего волнует украинцев на карантине – опрос

Напомним, количество зараженных коронавирусом COVID-19 в мире почти достигло психологической отметки в один миллион человек.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил свежие данные о числе зараженных Ковид-19 в столице по состоянию на 12:00 четверга, 2 апреля. Зафиксирован один летальный случай – жертвой уханьского вируса в Киеве стал 70-летний мужчина.