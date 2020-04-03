Новый виток зрады: The New York Times снова попала в скандал с "российским" Крымом

Карта без Крыма / The New York Times

Известное и авторитетное американское издание The New York Times вновь опростоволосилось с изображением аннексированного у Украины полуострова Крым российским.

В этот раз полуостров "отдали" на официальном сайте издания. Там есть глобальная карта, по которой читатели могут отслеживать распространении пандемии китайского коронавируса Covid-19.

Напомним, предыдущий скандал с The New York Times произошел в ноябре минувшего года. В одном из своих материалов (за 3 ноября 2019 года) издание опубликовало карту Украины без аннексированного Россией Крыма.

Украинские дипломаты немедленно заявили о том, что публикация карты страны без Крыма льет воду на мельницу "российской пропаганды". К слову, издание The New York Times быстро заменила изображение карты, на которой Крым не был обозначен в составе Украины. О соответствующем исправлении свидетельствовал список правок публикаций издания.