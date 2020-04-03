Нардепов "выкосила" самоизоляция: в Раде анонсировали новую внеочередную сессию

Внеочередная сессия Верховной Рады

На следующей неделе может состояться внеочередное заседание Верховной Рады Украины, заявил первый заместитель председателя фракции Слуга народа Александр Корниенко.

Комментируя обсуждение и решение вопроса финансирования местных выборов, Корниенко отметил, что "ситуацию с бюджетом мы будем понимать, опять же, в следующий вторник, когда состоится комитет, и, возможно, будет внеочередное на следующей неделе, связанное уже с принятием бюджета", подчеркнул он во время онлайн-трансляции в рамках программы Гражданской сети ОПОРА.

Вместе с тем сообщил, что после последнего внеочередного заседания Верховной Рады многие из депутатов находятся на самообсервации.

"Верховная Рада - один из чемпионов по процентному отношению заболевших коронавирусом к общему числу депутатов: 6 или 7 депутатов, или 5 ... В отношении парламента это большая цифра", - подчеркнул Корниенко.

Он отметил, что "очень много людей автоматически попадают на самоизоляцию", - те, кто общался с этим депутатом, находился рядом с ним.

Корниенко подчеркнул: "Мы не знаем, чем закончится прошлое внеочередное заседание (оно началось 30 марта и закончилось в ночь на 31 марта, - ред.) ... Потому что там, возможно, кто-то тоже был с этой инфекцией, и вокруг него много было людей. Мы там много времени вместе провели, больше 12 часов. Поэтому ждем сейчас, самообсервируемся".

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Напомним, 30 марта состоялось внеочередное заседание парламента, которое затянулось до ночи, 31 марта. Депутаты приняли закон о рынке земли. Его поддержали 259 народных депутатов.