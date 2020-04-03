Нардепов "выкосила" самоизоляция: в Раде анонсировали новую внеочередную сессию

После последнего внеочередного заседания Рады многие из депутатов находятся на самообсервации.
На следующей неделе может состояться внеочередное заседание Верховной Рады Украины, заявил первый заместитель председателя фракции Слуга народа Александр Корниенко.
Комментируя обсуждение и решение вопроса финансирования местных выборов, Корниенко отметил, что "ситуацию с бюджетом мы будем понимать, опять же, в следующий вторник, когда состоится комитет, и, возможно, будет внеочередное на следующей неделе, связанное уже с принятием бюджета", подчеркнул он во время онлайн-трансляции в рамках программы Гражданской сети ОПОРА.
Вместе с тем сообщил, что после последнего внеочередного заседания Верховной Рады многие из депутатов находятся на самообсервации.
"Верховная Рада - один из чемпионов по процентному отношению заболевших коронавирусом к общему числу депутатов: 6 или 7 депутатов, или 5 ... В отношении парламента это большая цифра", - подчеркнул Корниенко.
Он отметил, что "очень много людей автоматически попадают на самоизоляцию", - те, кто общался с этим депутатом, находился рядом с ним.
Корниенко подчеркнул: "Мы не знаем, чем закончится прошлое внеочередное заседание (оно началось 30 марта и закончилось в ночь на 31 марта, - ред.) ... Потому что там, возможно, кто-то тоже был с этой инфекцией, и вокруг него много было людей. Мы там много времени вместе провели, больше 12 часов. Поэтому ждем сейчас, самообсервируемся".
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Напомним, 30 марта состоялось внеочередное заседание парламента, которое затянулось до ночи, 31 марта. Депутаты приняли закон о рынке земли. Его поддержали 259 народных депутатов.