Святослав Вакарчук потерял отца: Иван Вакарчук умер

Умер отец Святослава Вакарчука – Иван Вакарчук / УНИАН

Умер отец нардепа и музыканта Святослава Вакарчука – герой Украины, ученый, бывший ректор Львовского национального университета и экс-чиновник Иван Вакарчук.

Иван Вакарчук умер на 75-м году жизни, причина его смерти пока неизвестна.

Смерть ученого на своей странице в Facebook прокомментировал бывший глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович, который учился во Львовском национальном университете.

"Большая потеря. От нас ушел профессор Иван Вакарчук. Великий человек, тот, кто умел менять жизнь к лучшему. Для меня – любимый ректор alma mater, министр образования, с которым имел честь сотрудничать, меняя эту отрасль…" – поделился он.

Вятрович добавил, что Иван Вакарчук возвращал украинскому языку подобающее место и не забывал о языках меньшинств, особенно о крымскотатарском.

Напомним, Иван Вакарчук родился 6 марта 1947 года в селе Старые Братушаны Единецкого района тогда еще Молдавской Советской социалистической республики (входила в состав СССР). Женат, имеет двух сыновей.