Умер Иван Вакарчук: кем был отец Святослава Вакарчука

Собраны ключевые факты из биографии Ивана Вакарчука / УНИАН

Нардеп и музыкант Святослав Вакарчук потерял отца – Иван Вакарчук умер в субботу, 4 апреля, на 75 году жизни. Отец политика является автором более 200 научных трудов, получил степень доктора физико-математических наук, возглавлял Львовский национальный университет, Министерство образования и науки, получил звание Герой Украины.

Главред решил собрать главные факты из биографии Ивана Вакарчука.

Иван Вакарчук умер: ключевые факты из биографии отца Святослава Вакарчука

Родился в Молдавской ССР 6 марта 1947 года в украинской семье, малая родина – село Старые Братушаны Единецкого района.

Учился в университете во Львове на физическом факультете – окончил его в 1970 году. Через четыре года защитил кандидатскую диссертацию, а в 1980-м стал доктором наук.

Во Львовском университете не протяжении шести лет – с 1984 по 1990-й – был профессором кафедры теоретической физики.

Позже Иван Вакарчук стал депутатом Верховного Совета СССР – его избрали в 1990-м.

Также в 1990-м его избрали ректором Львовского университета. Ученый занимал этот пост с 1990-го по 2007-й.

В 1996-м основал два научных журнала – Мир физики и Журнал физических исследований, и стал их главным редактором.

18 декабря 2007 года Иван Вакарчук стал министром образования и науки Украины.

В марте 2007 года получил звание Герой Украины за выдающиеся личные заслуги в развитии отечественного образования и науки, многолетнюю плодотворную научно-педагогическую деятельность, весомый вклад в утверждение независимого украинского государства.

Через несколько лет он снова стал ректором Львовского университета – возглавлял его с 2010 по 2013-й.

Жена Ивана Вакарчука – заслуженный учитель Украины Светлана, она также преподавала физику. У пары двое сыновей – Святослав и Олег.