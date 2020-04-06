COVID-19 у Онуфрия и Новинского – что известно о заражении в Лавре

Коронавирус в Лавре – что известно о заражении Онуфрия, Новинского и митрополита Павла / zags.kiev.ua

Наместник Свято-Успенской Киево-Печерской лавры, митрополит Павел подтвердил, что сдал тест на коронавирус. После чего в СМИ стали появляться сообщения, что владыка болен и даже успел заразить верхушку УПЦ и чиновника из Офиса президента.

Какова вероятность, что коронавирус одолел митрополита УПЦ Онуфрия, олигарха и нардепа Вадима Новинского и первого замглавы ОП Сергея Трофимова и что сейчас происходит в Киево-Печерской лавре – узнали журналисты.

В частности, журналистка Соня Кошкина возможность заражения Онуфрия, Новинского и Трофимова рьяно отрицает.

Читайте также"Треть людей погибнет": священник рассказал, как спастись от коронавируса"Писали, что он (митрополит Павел – ред.) мог заразить Онуфрия, Новинского и Трофимова (ОП). Не мог. Та служба, где все они участвовали, была 20 марта. А постриг монахов – который сам Павел и проводил и после которого он и еще четверо присутствовавших почувствовали себя плохо – состоялся 31-го", – уточнила журналистка.

Тем временем сегодня мэр Киева Виталий Кличко официально подтвердил, что четверо монахов Лавры подхватили коронавирус. Сейчас они проходят лечение в Александровской больнице.

"Лечат также 80-летнего старца Н. В настоящее время он на аппарате ИВЛ в тяжелом состоянии. Но! У него не вирус (тест делали дважды), а просто злобная пневмония", – пишет Кошкина.

Сам же митрополит Павел находится у себя дома на самоизоляции. Диагноз у него до сих пор не подтвержден. Митрополит Климент сообщил журналистам ТСН, что чувствует себя настоятель Лавры хорошо.

Сама Киево-Печерская лавра тем временем закрыта на карантин – минимум до 24 апреля. Богослужения можно смотреть онлайн на YouTube-канале Лавра. Путь к спасению.

Ранее нардеп рассказал, сколько в Раде больных коронавирусом. Он также сообщил, с кем контактировала зараженная бывшая нардеп Анна Скороход.

Как сообщалось, что по состоянию на 9:00 понедельника, 6 апреля, в Украине зафиксированы уже 1319 случаев коронавирусной болезни COVID-19. При этом 38 человек стали жертвами коронавируса, а 28 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 68 новых случаев заражения китайским вирусом.