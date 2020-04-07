Дикая пальба в Винницкой области: в ходе перестрелки ранили четверых полицейских

По спецназовцам открыли огонь из ружья и пистолета / vn.npu.gov.ua

В понедельник вечером, 6 апреля, в Шаргороде Винницкой области в ходе задержания вооруженного злоумышленника ранения получили четверо полицейских.

Как сообщили в Департаменте коммуникации ГУ НП в Винницкой области, бойцы спецподразделения КОРД задержали вооруженного ружьем и пистолетом правонарушителя, который после угроз расправой своему соседу, закрылся в собственном доме. Когда на вызов прибыли полицейские, он начал стрелять в их сторону.

52-летний злоумышленник вел себя неадекватно, размахивал оружием и угрожал его применить, он отказался общаться с работниками полиции, а затем, выйдя на улицу, произвел несколько выстрелов из ружья вверх, угрожая расправой полицейским. Мужчина вел себя неадекватно, на просьбу полицейских успокоиться и отдать оружие - не реагировал, после чего закрылся в доме, где находился его пожилой отец.

/ vn.npu.gov.ua

В ходе спецоперации по задержанию вооруженного злоумышленника, во время штурма дома, он начал стрелять из ружья и пистолета по спецназовцам, в результате чего четверо полицейских получили ранения.

Пока одни бойцы спецподразделения отвлекли внимание злоумышленника разбитием окна в доме, другие выбили дверь и задержали вооруженного правонарушителя. У него изъяли охотничье ружье и пистолет.

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Угрозы жизни раненых полицейских нет. Изъятое оружие направлено на экспертизу. Его происхождение будет установлено в ходе досудебного расследования. Правонарушитель при задержании получил ранение. Сейчас он находится под охраной полиции в больнице.

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Следствием начато уголовное производство по ч. 1 ст. 345 УК (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и ст. 348 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). За такие правонарушения предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Черновцах произошла стрельба, в результате которой погиб 33-летний местный житель. Расстрелянным оказался Евгений Боршан, 1987 года рождения. По неофициальным данным, Боршан был известен в криминальных кругах по кличке Пача.