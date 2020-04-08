Каждый пятый малый бизнес может закрыться из-за карантина

Каждый пятый малый бизнес в Украине может закрыться

Из-за карантина и экономических последствий пандемии коронавируса в Украине 18% предпринимателей рассматривают закрытие собственного бизнеса. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Европейской бизнес ассоциацией среди представителей малого бизнеса.

18% респондентов рассматривают вариант закрытия собственного бизнеса. Также, по результатам опроса, 41% опрошенных планируют адаптировать зарплату персонала, 33% еще не определились, а 26% владельцев предприятий сохранят выплаты в таком же размере.

Как говорится в опросе, из-за пандемии на 31% предприятий придется уменьшить количество сотрудников, 21% еще не определились. При этом почти половина — 48% опрошенных предпринимателей — не планируют никаких сокращений.

Читайте также"Нас всех кинули": украинский бизнес воет из-за китайского вирусаПри этом, если карантин продлится на неопределенный период, 47% будут искать новые возможности для развития. В то же время 22% опрошенных будут вынуждены закрыть бизнес. Однако, как отмечают в ЕБА, из-за непрогнозированости ситуации настроения бизнеса еще могут измениться.

Опрос проводился с 24 до 30 марта, в нем участвовали 1 811 предпринимателей — представителей малого и среднего бизнеса.

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