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"Пососать можем": на Подолье девушки поиздевались над бомжом

7 апреля 2020, 15:47

На лицо мужчины вылили содержимое из бутылки.

На лицо мужчины вылили содержимое из бутылки / Скриншот

В Сети опубликовали видео на котором запечатлено, как две молодые девушки устроили издевательства над мужчиной без определенного места жительства.

При этом веселящиеся девицы вылили на бродягу содержимое из бутылки (вероятно кефир или йогурт, - ред.), а также выхватили из его рук стеклянную бутылку и разбили ее.

Происшествие случилось в городе Каменец-Подольский Хмельницкой области, причем видео издевательств уже опубликовали в Сети.

По информации местных СМИ, инцидент произошел 6 апреля.

Кроме того, в Сети уже вычислили профили "героинь" видео в соцсетях. Среди них девушки по никами Сrazyyy_baby и N_zayanchkovska.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Ирпене Киевской области пьяный мужчина жестоко избил человека без постоянного места жительства.

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