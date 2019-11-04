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Под Киевом пьяный неадекват жестоко расправился с бомжом: видео 18+

4 ноября 2019, 13:00

Правоохранители уже задержали подозреваемого, которым оказался 42-летний местный житель.

Полиция
Полиция / УНИАН

В Ирпене Киевской области пьяный мужчина жестоко расправился с человеком без постоянного места жительства. Причина такого поведения не известна.

По данным Facebook-паблика Киев.Оперативный, инцидент произошел на улице Антонова во дворе за супермаркетом.

"Пьяный мужчина, возвращаясь домой, что-то не поделил с бездомным и начал с ним драться", - говорится в сообщении.

При этом нападающий использовал железную дубинку и пистолет.

"Бездомный остался жив и в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу", - отмечается в сообщении.

На видео видно, что кто-то разговаривает с агрессором. Кроме того, как минимум еще три человека стали свидетелями жестокого избиения, но никто не попытался остановить издевательство.

Видео 18+: содержит сцены насилия

Позже стало известно, что правоохранители задержали нападавшего. Им оказался 42-летний местный житель, капитан НГУ Руслан Томашов. Он пытался спрятать пистолет, из которого стрелял в бездомного, но полиции удалось его найти. По данным правоохранителей, оружие подозреваемому не принадлежит.

Кроме того, сообщается, что у потерпевшего многочисленные травмы головы и сломана челюсть.

По данному факту открыто уголовное производство по части 4 статьи 296 "Хулиганство" Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что ранее в российской глубинке, в городе Ярославль, воспитанники детсада №236 группой избили сверстницу во время прогулки.

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