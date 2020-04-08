Дембель 2020: стали известны сроки увольнения в запас срочников

Из ВСУ будет уволено около 6 тысяч 700 военных / news.mail.ru

Министр обороны Украины Андрей Таран прокомментировал сроки увольнения в запас военнослужащих срочной службы.

Как подчеркнул он в эфире 1+1, увольнение военных-срочников в 2020 году, отслужившие установленный срок, пройдет вовремя.

"Срок выполнения мероприятий, связанных с увольнением в запас военнослужащих, отслуживших установленный срок службы, остаются без изменений", - подчеркнул он.

Министр обороны напомнил, что очередной призыв граждан на срочную военную службу указом президента Украины перенесен с апреля-июня на май-июль 2020 года: "Указанные меры принимаются с целью недопущения распространения в государстве респираторной болезни, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2".

Читайте такжеВесенний призыв-2020: Зеленский принял важное решениеПо данным Министерства обороны, всего планируется призвать и направить в войска 16 тысяч 460 человек, в том числе в Вооруженные силы Украины - 9 тысяч, Национальную гвардию - 5 тысяч 460 человек, Государственную пограничную службу - 1 тысячу 300 человек и в Государственную специальную службу транспорта - 700 человек.

Всего в апреле-июле 2020 года из ВСУ будет уволено около 6 тысяч 700 военнослужащих-срочников.

"Как и ранее, военнослужащие срочной службы не будут привлекаться к выполнению задач в районе проведения операции Объединенных сил", - заверили в МОУ.

Напомним, в Минобороны прокомментировали планы об отказе от призыва на срочную службу.