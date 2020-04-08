Под Херсоном из обсервации сбежали 15 украинцев, вернувшихся из Крыма

15 человек тайно покинули место изоляции / Фото: УНИАН

В Каланчацком районе Херсонской области 15 граждан Украины вернулись из аннексированного Крыма и были помещены централизовано на обсервацию, но тайно сбежали из места изоляции.

Как сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Украины в Херсонской области, правоохранители составили административные протоколы и нарушители заплатят штраф.

Отмечается, что украинцы вернулись из Крыма и подписали обязательство нахродится в обсервации. Среди них было двое малолетних детей. Все прошли медицинский осмотр и предвариетльно были признаны здоровыми.

Однако впоследствии они не захотели оставаться в предложенном месте и самовольно покинули центр. Их попытались разыскать, однако все заявляли, что будут самоизолироваться дома.

В отношении 15 граждан полицейскими были составлены админпротоколы по ст. 44/3 КУоАП (нарушение правил относительно карантина людей). Теперь каждому из них угрожает штраф в сумме от 17 тысяч гривен.

Правоохранители выяснили, что проживают беглецы в Днепропетровской и некоторых западных областях. В полицию по месту жительства сообщили об иницденте. Расследрование и наблюдение дальше будут вести местные силовики.

Напомним, в городе Першотравенске Днепропетровской области зафиксировали вспышку коронавируса – заболевание диагностировали сразу у 21 человека, а также есть инфицированные в других городах, которые ранее посещали данный населенный пункт.

Напомним, Кличко испугал новостью о том, что в случае ухудшения ситуации с распространением коронавируса в Киеве выставочные центры будут переоборудованы под госпитали. Столичной властью рассматриваются самые разные сценарии, в том числе и самые плохие.