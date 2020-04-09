Кровавый март на Донбассе: в ООН обнародовали шокирующие данные

На Донбассе резко увеличилось количество обстрелов / Штаб ООС

Боевики Донбасса продолжают осуществлять жуткие обстрелы. В ООН обнародовали свежую статистику о потерях среди гражданского населения ОРДЛО за март нынешнего года.

Согласно данным организации, в прошлом месяце было зафиксировано увеличение количества потерь среди гражданского населения на Донбассе.

В период с 1 по 31 марта на Донбассе зафиксировано две смерти среди гражданского населения, а также 17 раненых.

"Управление верховного комиссара ООН по правам человека зафиксировало 19 случаев гибели или ранения гражданских лиц, связанных с конфликтом…, что на 280 процентов больше, чем в феврале 2020 . Это также больше, чем потери среди гражданских лиц за январь и февраль 2020 вместе взятые , и самое высокое количество месячных потерь с сентября 2019 годы ", - отметили в ООН.

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Оба смертельных случая, а также 11 случаев ранения произошли в результате артиллерийских обстрелов и обстрелов из легких вооружений или стрелецкого оружия. В результате минных инцидентов пострадали 7 человек.

Как ранее писал Главред, стороны в Трехсторонней контактной группе – Украина, Россия и ОБСЕ – договорились об очередном обмене пленных на Донбассе. Точная дата не названа – но обмен обязан состояться до Пасхи (в 2020 году она выпала на 19 апреля – ред.), заверили в пресс-службе Офиса президента.

Также напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, повлияет ли коронавирус на обмен пленными. По его словам, этот вопрос не поставлен на паузу. Украинская сторона работает над обменом.