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Новшества от Новой почты: что изменится при получении посылок

9 апреля 2020, 19:30

Новая почта массово устанавливает почтоматы по Украине.

новая почта
Новая почта массово устанавливает почтоматы / Фото: Facebook/Владимир Поперешнюк

В связи с ужесточением правил карантина, Новая почта решила изменить правила доставки по Украине.

По информации пресс-службы компании, было установлено 200 почтоматов в Киеве, Львове, Черновцах, Ужгороде и Херсоне. Также представители организации заявляют о намерении увеличить их число до 400.

Новая почта планирует оборудовать еще 200 почтоматов до конца апреля – их размещение планируется в Днепре, Одессе, Харькове, Полтаве, Чернигове, Сумах, Виннице, Хмельницком, Мариуполе.

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Большая часть почтоматов устанавливается внутри продуктовых магазинов. С их помощью можно осуществлять доставку документов и посылок до 30 кг фактического веса, размером не более 42х24х58 см и заявленной стоимостью не более 6 тыс грн. Доставка осуществляется только при условии полной предоплаты.

Почтоматы представляют собой бесконтактную курьерскую доставку – вид доставки товара, при получении которого получатель не контактирует с курьером. В "Новой Почте" считают, что таким образом удастся обеспечить больший уровень безопасности клиентов при осуществлении доставки.

Ранее Главред писал, что Министерство цифровой трансформации Украины создало особое приложение для контроля людей на карантине и самоизоляции. Оно поможет отслеживать, соблюдают ли люди с подозрением на коронавирус условия самоизоляции. Но на частную жизнь никто посягать не будет, ведь у приложения есть свои ограничения.

Также напомним, Rozetka, АТБ и Новая Почта теперь будут доставлять продукты и товары прямо на дом.

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