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Масштабное ДТП со скорой в Харькове: много жертв

11 апреля 2020, 01:20

Четверо пострадавших госпитализированы с тяжелыми травмами.

Скорая помощь попала в ДТП / Фото: пресс-служба полиции

В Харькове вблизи 5-го километра кольцевой дороги вечером 10 апреля произошла смертельная автомобильная авария с участием кареты скорой помощи и легкового автомобиля.

"Автомобиль Daewoo Sens под управлением 27-летней женщины, который двигался со стороны улицы Александра Зубарева в направлении проспекта Гагарина, выехал на встречную полосу, где столкнулся с каретой скорой медицинской помощи", - сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

В результате ДТП погибли три человека, четверо пострадавших попали в больницу с тяжелыми травмами.

/ Фото: пресс-служба полиции
/ Фото: пресс-служба полиции

Видеорегистратор в машине скорой помощи зафиксировал момент ДТП. В медицинском автомобиле находилось пятеро людей. Бригада медиков везла пассажира из населенного пункта Хролы в Харьков. В Daewoo Sens находилось двое людей – женщина-водитель и пассажир погибли. Также не смогли спасти 50-летнего водителя скорой помощи. Полиция выясняет обстоятельства аварии со смертельным исходом. 

Напомним, недалеко от столицы Венгрии произошло жуткое ДТП с участием автобуса, в котором ехали украинцы. В результате аварии травмы получили 8 граждан Украины.

Как ранее сообщалось, в Ростовской области России произошло жуткое смертельное ДТП с украинцами, в результате которого четыре человека погибли, еще пятеро - получили травмы различной тяжести.

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