На любой вкус и цвет: названы самые популярные среди украинцев автомобили

Выяснилось, какие автомобили популярны среди украинцев / The Verge

СМИ выяснили, какие автомобили пользовались популярностью у граждан Украины в первом квартала нынешнего года.

Так, по данным RST, в среднем каждый покупатель тратил на покупку около 28 тыс долларов.

Самыми популярными моделями стали:

Renault Duster - 1479 авто;

Toyota Rav4 - 1312 авто

Kia Sportage - 1252 авто;

Renault Sandero - 777 авто;

Renalt Logan - 762 авто;

Nissan X-Trail - 600 авто.

Наибольшее количество автомобилей (29%) были с дизельными двигателями.

Ранее Главред писал, что в Нацполиции сообщили, что водитель в своей машине может ехать без защитной маски. Как пишет пресс-служба ведомства, защитная маска необходима в том случае, если водитель общается с патрульным полицейским.

Напомним, ранее сообщалось, правительство приняло решение закрыть еще несколько десятков пунктов пропуска на государственной границе. Начиная с 00:00 7 апреля 2020 из-за пандемии коронавируса временно закрытыми будут 115 пунктов пропуска, еще в 28 пунктах пропуска будет временно прекращено пешеходное сообщение. Власти оставили открытыми всего 19 пунктов пропуска, где можно пересечь государственную границу Украины собственным автотранспортом.