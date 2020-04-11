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На любой вкус и цвет: названы самые популярные среди украинцев автомобили

11 апреля 2020, 23:22

Выяснилось, какие машины чаще всего покупают граждане нашей страны.

Пример расположения новой эмблемы на автомобиле
Выяснилось, какие автомобили популярны среди украинцев / The Verge

СМИ выяснили, какие автомобили пользовались популярностью у граждан Украины в первом квартала нынешнего года.

Так, по данным RST, в среднем каждый покупатель тратил на покупку около 28 тыс долларов.

Самыми популярными моделями стали:

  • Renault Duster - 1479 авто;
  • Toyota Rav4 - 1312 авто
  • Kia Sportage - 1252 авто;
  • Renault Sandero - 777 авто;
  • Renalt Logan - 762 авто;
  • Nissan X-Trail - 600 авто.

Наибольшее количество автомобилей (29%) были с дизельными двигателями.

Ранее Главред писал, что  в Нацполиции сообщили, что водитель в своей машине может ехать без защитной маски. Как пишет пресс-служба ведомства, защитная маска необходима в том случае, если водитель общается с патрульным полицейским. 

Напомним, ранее сообщалось,  правительство приняло решение закрыть еще несколько десятков пунктов пропуска на государственной границе. Начиная с 00:00 7 апреля 2020 из-за пандемии коронавируса временно закрытыми будут 115 пунктов пропуска, еще в 28 пунктах пропуска будет временно прекращено пешеходное сообщение. Власти оставили открытыми всего 19 пунктов пропуска, где можно пересечь государственную границу Украины собственным автотранспортом.

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