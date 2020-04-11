Нужно ли надевать маску в своем авто - ответ Нацполиции

В полиции рассказали, нужно ли надевать маску в своем авто / УНИАН

Жуткий коронавирус наступает и ежедневно забирает жизни украинцев - в Нацполиции сообщили, что водитель в своей машине может ехать без защитной маски.

Как пишет пресс-служба ведомства, защитная маска необходима в том случае, если водитель общается с патрульным полицейским.

По словам спикера патрульной полиции Киева Романа Мартынюка, маску нужно также надевать, если в салоне находятся друзья и знакомые, а не одна семья, которая проживает вместе.

Но это только рекомендации. Полиция не штрафует за то, что у водителя или пассажиров нет защитных масок.

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Роман Мартынюк также разъяснил, что в легковом автомобиле во время карантина, введенного в Украине в связи с пандемией коронавируса, можно перевозить любое количество пассажиров. Их число не должно превышать количество мест в машине.

Между тем, врачи все же советуют пользоваться и в личном, и общественном транспорте защитными масками, а также дезинфекторами (лучше всего 70% раствор спирта). Особенно если с вами вместе едут друзья или знакомые.

Коронавирус в Украине

Как ранее писал Главред, в Украине из-за коронавируса комендантский час могут ввести только тогда, когда в стране заработает режим чрезвычайного положения.

В областях нашей страны местные власти могут только рекомендовать жителям не покидать дома в определенное время, объяснили в Нацполиции.

Ранее в Украине из-за коронавируса ввели карантин, также в стране начал действовать режим чрезвычайной ситуации. Премьер-министр Денис Шмыгаль говорил, что украинское государство в мае должно выйти на работу.

Коронавирус в Украине по состоянию на 9:00 11 апреля диагностировали у 2 тысяч 511 человек, 73 инфицированных скончались, а 79 человек побороли заразу.