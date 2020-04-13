"Катастрофическое решение": эпидемиолог высказался о закрытии метро Киева

Решение о закрытии киевского метро было катастрофическим, считает эпидемиолог / УНИАН

Бывший председатель Центра общественного здоровья, эпидемиолог, врач-инфекционист Владимир Курпита заявил, что решение власти о закрытии метро Киева из-за убийственного китайского коронавируса было катастрофическим.

Поездки в переполненном наземном транспорте увеличивают продолжительность контакта и соответственно создают еще большую опасность заражения вирусом, рассказал медик в интервью Главреду.

По его словам, власти правильно сделали, что ввели ограничительные меры из-за вируса, но они были непоследовательны.

"Решение о закрытии метро в Киеве вообще было катастрофическим. Потому что поездки в переполненном наземном транспорте увеличивают продолжительность контакта и соответственно создают еще большую опасность", – поделился собеседник.

Читайте такжеЭпидемия коронавируса в Украине: врач назвал возможную движущую силуНапомним, новый вирус начал бушевать в Китае, а потом распространился по миру, была введена пандемия.

В Украине из-за коронавируса ввели карантин и режим чрезвычайной ситуации. В Киеве метро перестало работать 18 марта.

По состоянию на утро 12 апреля коронавирус в Украине нашли у 2 тысяч 777 человек, 83 инфицированных скончались, а 89 – выздоровели. В Киеве вирус диагностирован у 416 человек.