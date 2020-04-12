Пьянки и скандалы: выяснились шокирующие детали обсервации украинцев под Киевом

Санаторий Украина в Ворзеле / koda.gov.ua

Некоторые из 113 граждан Украины, которые прилетели из ОАЭ накануне и были размещены на обсервацию в санатории Украина в Ворзеле Киевской области, устраивали скандалы и сели себя неадекватно.

По словам директора санатория Марии Гуртавцовой, главная сложность в начале была связана с поведением некоторых из гостей "которые безответственно отнеслись к соблюдению правил пребывания в санатории, курили в номерах, портили имущество, вели себя в некоторых случаях неадекватно".

Также она отметила, что по прибытию некоторые из них были в состоянии алкогольного опьянения, из-за чего были единичные случаи нарушений режима пребывания.

Гуртавцова рассказала, что рацион питания стоит 300 грн за сутки и порции большие. Передавать еду от родных можно, но есть ограничения на определенные продукты, поскольку состояние здоровья людей на обсервации находится под пристальным контролем, то и питание их должно соответственно контролироваться.

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Здоровье всех прибывших сейчас нормальное, повышения температуры или других симптомов не обнаружено ни у кого, добавила она.

Напомним, ранее украинцы, прибывшие на двух лайнерах из Дохи (Катара) в аэропорт Борисполь, отказались их покидать и отправляться на принудительную обсервацию. Некоторые украинцы объявили голодовку в связи с тем, что им не нравятся условия проживания и коммуникация властей.