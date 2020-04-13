Карантин в Украине: у Авакова разъяснили, зачем носить паспорт и будут ли штрафовать

Зачем носить с собой паспорт во время карантина / REUTERS

С 6 апреля в Украине ужесточили правила карантина из-за жуткого китайского коронавируса. В МВД рассказали, для чего гражданам нужно носить с собой паспорт.

По словам заместителя министра Антона Геращенко в интервью для Цензор.НЕТ, документы сейчас нужно носить для того, чтобы компетентные органы могли проверять, нет ли этого человека в базе данных лиц, которые подписали обязательства о самоизоляции.

В то же время отсутствие паспорта не влечет штраф.

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"Сейчас пограничники передают нам каждый день тысячи заявлений о том, что граждане, пересекшие границу Украины, обязуются сидеть у себя дома 14 дней. В полицейские планшеты загружается эта информация в электронном виде, дабы полицейский мог проверить. Если у человека нет документов, он может назвать себя Евгений Кузьменко или Антон Геращенко", - говорит он.

Однако штраф за отсутствие паспорта не предусмотрен.

"Если человек не взял с собой документы, мы не штрафуем этого человека. Мы просим: свяжитесь с супругой или родными, пусть они вам сбросят документ или фото документа. Сейчас почти у всех есть смартфоны", - добавил замминистра.

Коронавирус в Украине

Напомним, новый коронавирус бушевал в китайском городе Ухань, а потом распространился по миру. Была введена пандемия.

Из-за коронавируса в Украине ввели карантин и режим чрезвычайной ситуации. В Вербное воскресенье толпы верующих нарушили карантин – собрались возле храмов.

Коронавирус в Украине 13 апреля по состоянию на утро нашли у свыше 3 тысяч человек, 93 заболевших умерли.