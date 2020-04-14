"В тюрьме будет неплохо": Черновол рассказала, чем займется за решеткой

Татьяна Черновол прибыла на допрос / Фейсбук Д.Кучера

Во вторник, 14 апреля, экс-народный депутат Татьяна Черновол прибыла на допрос в Госбюро расследований.

Ее вызвали по поводу расследования дела о поджоге офиса Партии регионов со смертельным исходом во время Революции достоинства в 2014 году.

В комментарии журналистам она повторила, что считает дело против нее политическим, в то же время не отрицала, что участвовала в поджоге офиса ПР.

Кроме того, Черновол рассказала о своих планах, в случае если ей придется отбывать наказание в тюрьме.

"Я абсолютно спокойная. Я относительно самодостаточный человек. Мне и в тюрьме будет неплохо. Я знаю, чем буду там заниматься. Я абсолютно готова пройти этот путь", - добавила экс-нардеп.

Читайте такжеОдиозная Черновол похвасталась справкой из психбольницыОтметим, что в ГБР заявили о том, что в отношении Черновол сторона обвинения не просила суд о содержании под стражей.

"Задержание Черновол Т. после объявления сообщения о подозрении при отсутствии разрешения следственного судьи на ее задержание невозможно. С таким разрешением на задержание сторона обвинения не обращалась", - говорится в сообщении ГБР в Facebook.

Кроме того, в ГБР добавили, что Черновол не подозревается (обвиняется) в организации или участии в массовых протестах, и утверждают, что информация, озвученная Черновол о том, что ей инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ст. 170, 294, 146, 122, 121, 125, 126 УК Украины, является недостоверной.

Напомним, утром 10 апреля к Черновол с обыском пришли следователи Государственного бюро расследований. Как рассказала она в соцсетях, обыски проходили в ее доме в селе Гора Бориспольского района Киевской области в рамках расследования дела Майдана.