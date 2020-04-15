На допрос: Вятрович получил повестку по делу о краже денег на форуме по Голодомору

Владимира Вятровича вызвали на допрос в ГБР / УНИАН

Нардеп из фракции Европейская солидарность (политсила Петра Порошенко), историк и экс-глава Института национальной памяти Владимир Вятрович получил повестку-вызов на допрос в Госбюро расследований - по делу, открытому о расхищении денежных средств во время подготовки банкета на форуме, посвященному 85-й годовщине Голодомора.

Факт вызова обнародовал сам народный избранник - через свою страницу в социальной сети Facebook.

"Меня вызывают на допрос в ГБР. В качестве свидетеля по делу, инициированному Бужанским - за проведение международного форума, посвященного 85 годовщине памяти жертв Голодомора. У нас снова будут сажать за правду о преступлениях коммунистов?" - написал Вятрович.

Согласно имеющимся данным, дело было открыто по заявлению нардепа из фракции Слуга Народа Максима Бужанского. Он утверждал, что расхищено на организации банкета было около 500 тысяч гривен.

Напомним, ранее Владимир Вятрович призвал украинцев как можно более чаще и активней рассказывать о помощи, которую они оказывают во время эпидемии китайского коронавируса Covid-19 в стране. Таким образом политик объяснил, почему размещал у себя на странице в Facebook ссылки на работу Фонда экс-президента Петра Порошенко.