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Вятрович предложил пиариться на помощи во время эпидемии

6 апреля 2020, 23:59

Политик сравнил нынешнюю эпидемию с ситуацией на Майдане в 2014 году.

Владимир Вятрович
Владимир Вятрович пояснил, почему пиарит Фонд Порошенко / Фото: УНИАН

Народный депутат от фракции Европейская солидарность Владимир Вятрович предложил украинцам не стесняться, и более активно рассказывать о помощи, которую они, возможно, кому-то оказывают во время эпидемии коронавируса в стране.

Так политик объяснил в Facebook, почему размещал у себя на станице ссылки на деятельность фонда экс-президента Петра Порошенко.

"Представим, если бы мы никому не рассказывали, что идем на Майдан, что делаем на Майдане. Считали бы неприемлемым писать об этом у себя в Facebook, возмущались бы медиа, выкрикивая: "Хватит пиара, делайте свою работу молча, необязательно всем это показывать". Думаю, Майдан не происходил бы в такой "тихой" атмосфере", – написал депутат.

По словам Вятровича, на Майдане не хвастались помощью, а таким образом призывали других людей присоединиться к борьбе. Он полагает, что в ситуации с коронавирусом это прием тоже работает.

"Почему же теперь распространение любой информации об организации взаимопомощи во время беды у многих вызывает возмущение? Разве сейчас нам не нужно побуждать друг друга помогать другим, становиться лучше? Разве лишним будет слышать о том, как люди по-разному научились помогать друг другу? Давайте не стыдиться рассказывать, что человеком быть не стыдно даже во время беды", – заявил Вятрович.

Депутат высказал мнение, что во время эпидемии нужно и самому помогать и рассказывать о деятельности других.

Напомним, народный депутата от фракции Слуга народа Александр Качура рассказал, кто еще из нардепов заразился коронавирусом, и с кем контактировала зараженная бывшая нардеп Анна Скороход.

Как ранее сообщалось, карантин был продлен до 24 апреля. В частности, украинцы будут обязаны находиться в общественных местах в масках. За отсутствие защитного средства граждан могут наказать штрафом.

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