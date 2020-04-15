В Украине появились полчища безработных: Шмыгаль озвучил шокирующие данные

Денис Шмыгаль озвучил уровень безработицы в Украине / УНИАН

Количество зарегистрированных безработных в Украине стало почти в 10 раз больше, чем до карантина. Но правительство пока не решило, что с ними делать.

По словам главы Кабмина Дениса Шмыгаля, программа помощи тем, кто потерял работу, еще дорабатывается.

"Количество безработных, зарегистрированных сейчас, увеличивается и резко возросло почти в 10 раз по сравнению с тем количеством, которое было в дни перед введением карантина", - сказал премьер на заседании правительства в среду, 15 апреля.

Отметим, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко в то же время заявил, что порядок финансирования временной безработицы будет вынесен на следующее заседание правительства.

Добавим, в обновленном прогнозе Кабмина говорится, что уровень безработицы в Украине составит 9,4% уже в этом году.

Читайте такжеСтратегия выхода Украины из карантина: Шмыгаль рассказал первые подробностиНапомним, ранее Международный валютный фонд высчитал, насколько рухнет экономика Украины в 2020 году и каким будет уровень безработицы.

В частности, падение экономики в Украине МВФ прогнозирует на уровне 7,7%. В следующем году прогнозируется рост украинской экономики на 3,6%.

По оценкам МВФ, безработица составит 10,1% в этом году, а в следующем – 9,3%.