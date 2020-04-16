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Когда Чернобыль оправится от губительного пожара: прогноз эколога

16 апреля 2020, 00:56

Эксперт отметила, что за время возгораний больше всего страдает биоразнообразие.

Эколог спрогнозировала, что Чернобыль оправится от масштабного пожара через десятки лет – Чернобыль горит
Чернобыль оправится от масштабного пожара через десятки лет, спрогнозировала эколог / dsns.gov.ua

Эколог, эксперт по вопросам промышленного загрязнения Центра экологических инициатив Экодия Марина Ратушная сказала, что для возобновления экосистемы в Чернобыле после масштабного пожара понадобятся десятки лет.

Неизвестно, удастся ли вернуть животных, которые жили в Чернобыльской зоне (зона отчуждения), назад, рассказала эксперт в интервью Главреду.

Собеседница добавила, что за время пожаров больше всего страдает биоразнообразие – и животные, и растения, и микрофлора почв, которую очень трудно восстановить.

"... На восстановление (экосистемы – Ред.) пойдут не менее, чем десятки лет. Тем более, что неизвестно, удастся ли вернуть назад животных, проживающих в этой местности, чтобы они снова могли здесь жить…", – поделилась она.

Читайте такжеПожар в Чернобыле: эколог сказала, что нельзя делать в КиевеРанее стало известно, что в Чернобыле произошел масштабный пожар, сгорело много полесских сел, уничтожены советские базы отдыха. 

По состоянию на утро 15 апреля в Чернобыльской зоне не видели открытый огонь, но в некоторых местах тлела лесная подстилка и пни.

Чернобыль пожар Марина Ратушная
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