Дистанционное образование: когда школьникам выдадут табели

Табель школьники получат в электронном виде / УНИАН

Табели с итоговыми оценками и свидетельства о получении базового среднего образования украинские школьники, которые сейчас учатся дистанционно, получат не позднее 15 июня.

"Мы также рекомендуем по возможности прислать копии по электронной почте. То есть выпускникам 9 классов вручить оригиналы, разработать график получения, чтобы они не шли вместе и не было массовых мероприятий по вручению. А ученикам, которые остаются в школе, мы рекомендуем не вручать оригиналы документов в июне, прислать им копии, а оригиналы вручить в сентябре ", - говорится в письме МОН о проведении итогового оценивания и организованного завершения 2019-2020 учебного года.

В министерстве рекомендуют уменьшить количество итоговых годовых контрольных работ, а оценки выставлять по баллам, которые учащиеся получили на дистанционном обучении.

Читайте такжеЗакрытые школы и еда "с собой": как живут украинцы в коронавирусной Чехии"И если ученик по каким-то причинам не участвовал в дистанционном обучении и не имеет текущего оценивания, он может быть оценен по результатам итоговой контрольной работы ", - сказано в сообщении.

Полностью оценят знания учащихся, которые они получили во время обучения на карантине, уже в следующем году. По всей вероятности, это будут тестовые работы. Время на повторение материала в сентябре увеличат с традиционных двух недель до более продолжительного срока. Необходимый период будет выбирать каждый учитель индивидуально.

Как ранее сообщалось, с 6 апреля стартовал проект Всеукраинская школа онлайн. Теперь школьники могут учиться в дистанционном режиме – каждое утро с понедельника по пятницу на разных телеканалах транслируются уроки онлайн.

Как сообщал Главред, во время онлайн-урока по украинскому языку учитель объясняла тему школьникам 5 класса о второстепенных членах предложения - определении и дополнении. При этом в мессенджере вопросы учителю писал некто Мишка Антарктический, который живет на Антарктическом полуострове. В комментариях заметили, что белые медведи не живут в Антарктиде, а пингвины - в Арктике.