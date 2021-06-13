12-летний мальчик упал в горную реку на Прикарпатье: в полиции раскрыли детали гибели ребенка / facebook.com/MNSIFR

Правоохранители начали расследование гибели 12-летнего мальчика в реке Черемош в Ивано-Франковской области. Ребенок поскользнулся на камнях и рухнул в воду – его унесло быстрым течением реки.

Как сообщили в пресс-службе областной полиции в воскресенье, 13 июня, сообщение, что ребенок упал в Черемош в селе Тюдов Косовского района, поступило правоохранителям около 20.00 в субботу, 12 июня.

"Правоохранители предварительно установили, что около 20.00 трое несовершеннолетних ребят, жителей Черновицкой области, катались на велосипедах и приехали к реке Черемош. Один из них приблизился к берегу, поскользнулся на камнях и упал в реку, после чего ребенка понесло вниз по течению", – говорится в сообщении.

Парнишку искали всю ночь, его тело нашли утром 13 июня.

"При осмотре утопленного следов насильственной смерти не обнаружили. Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу", – отметили в полиции.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство).

Читайте такжеДети падали в обморок: во Львове попрощались с 12-летней жертвой селфи у водопадаНапомним, ранее спасатели нашли тело мальчика, которого унесло течением реки Черемош на Прикарпатье вечером в субботу, 12 июня.

Как сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, утром в воскресенье горные спасатели подняли на берег тело ребенка, в отношении которого осуществлялись поиски.

"В 07:30 местным населением было обнаружено тело ребенка у правого берега р. Черемош в с. Тюдов на расстоянии ориентировочно 2 км от места происшествия", - рассказали спасатели.

Со слов очевидцев установлено, что на реке Черемош находилось трое детей, среди них был 12-летний мальчик - он поскользнулся на камнях и упал в реку, после чего его унесло вниз по течению.