УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

12-летний мальчик упал в горную реку на Прикарпатье: в полиции раскрыли детали гибели ребенка

13 июня 2021, 15:17

Велосипедная прогулка с друзьями у реки Черемош стала роковой для 12-летнего жителя Черновицкой области.

12-летний мальчик упал в горную реку на Прикарпатье: в полиции раскрыли детали гибели ребенка / facebook.com/MNSIFR

Правоохранители начали расследование гибели 12-летнего мальчика в реке Черемош в Ивано-Франковской области. Ребенок поскользнулся на камнях и рухнул в воду – его унесло быстрым течением реки.

Как сообщили в пресс-службе областной полиции в воскресенье, 13 июня, сообщение, что ребенок упал в Черемош в селе Тюдов Косовского района, поступило правоохранителям около 20.00 в субботу, 12 июня.

"Правоохранители предварительно установили, что около 20.00 трое несовершеннолетних ребят, жителей Черновицкой области, катались на велосипедах и приехали к реке Черемош. Один из них приблизился к берегу, поскользнулся на камнях и упал в реку, после чего ребенка понесло вниз по течению", – говорится в сообщении.

Парнишку искали всю ночь, его тело нашли утром 13 июня.

"При осмотре утопленного следов насильственной смерти не обнаружили. Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу", – отметили в полиции.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство).

Читайте такжеДети падали в обморок: во Львове попрощались с 12-летней жертвой селфи у водопадаНапомним, ранее спасатели нашли тело мальчика, которого унесло течением реки Черемош на Прикарпатье вечером в субботу, 12 июня.

Как сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, утром в воскресенье горные спасатели подняли на берег тело ребенка, в отношении которого осуществлялись поиски.

"В 07:30 местным населением было обнаружено тело ребенка у правого берега р. Черемош в с. Тюдов на расстоянии ориентировочно 2 км от места происшествия", - рассказали спасатели.

Со слов очевидцев установлено, что на реке Черемош находилось трое детей, среди них был 12-летний мальчик - он поскользнулся на камнях и упал в реку, после чего его унесло вниз по течению.

новости Прикарпатья
Сейчас вы просматриваете новость «12-летний мальчик упал в горную реку на Прикарпатье: в полиции раскрыли детали гибели ребенка». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Названы пять самых полезных круп, которые спасают от опасного заболеванияНазваны пять самых полезных круп, которые спасают от опасного заболевания Лесю Никитюк взломали - выставили интимные фото и переписку с ХолостякомЛесю Никитюк взломали - выставили интимные фото и переписку с Холостяком Ученые рассказали, какие жгучие специи помогут сжечь висцеральный жирУченые рассказали, какие жгучие специи помогут сжечь висцеральный жир "Дьявольское" солнечное затмение 10 июня 2021 года: астролог предупредил об угрозе "большой воды""Дьявольское" солнечное затмение 10 июня 2021 года: астролог предупредил об угрозе "большой воды" Как законопроект о коренных народах Украины выбил почву из-под ног МосквыКак законопроект о коренных народах Украины выбил почву из-под ног Москвы

Последние новости

15:35

Сборная Украины под флагом России: на Евро-2020 случился скандал на польском ТВ

15:22

Накроет грозами, возможен град: синоптик назвал области Украины, в которых ждать непогоды Видео

15:19

В Минобразовании рассказали, поступали ли возражения по поводу диссертации Кивы Видео

15:17

12-летний мальчик упал в горную реку на Прикарпатье: в полиции раскрыли детали гибели ребенка

14:54

Украине по одной причине грозит очень дорогой газ – советница министра Видео

Реклама
14:45

Гороскоп на завтра 14 июня 2021 всех знаков Зодиака: срыв масок и запрещенные знакомства Видео

14:44

Развод Вакарчука: экс-нардеп намекнул, что музыкант вступал в брак по расчету Видео

14:43

Борщ – это не здоровое блюдо: эксперт рассказала, как хозяйкам за 20 часов сварить полезный бульон Видео

14:38

В моду на лето 2021 вошли милейшие сарафаны из 90-х, в которые нельзя не влюбиться Фото Видео

13:50

"Украинцы в опасности": Ермак объяснил, почему стране срочно нужен "зонтик" НАТО Видео

13:34

"Опять что-то украли": Украина уличила российский МИД в плагиате из-за видео ко Дню России Видео

13:24

Добкин "сыграл" на два фронта: поддержал сборную России и "отдал душу" украинской команде

12:46

Гороскоп на 13 июня 2021 всех знаков Зодиака: запрет на риск и угроза болезни Видео

12:27

В Украине грядет четвертая волна COVID-19: Минздрав призвал к продлению карантина

12:04

В Турции погибла украинская модель: она упала с балкона после ссоры с парнем-дрессировщиком

11:36

Даже не смешно: на ЗНО преподаватели по украинскому языку шокированы деградацией школьников Видео

10:31

В МИД России перевели "Слава Украине" как "хайль Гитлер" и разразились упреком в адрес США Видео

10:29

Найдено тело 12-летнего мальчика, которого унесло течением реки Черемош на Прикарпатье

10:04

В больнице 144 человека, минимум 11 погибших: на рынке в Китае произошел мощный взрыв

09:40

"Простите меня, пожалуйста": избившему девушку в Харькове светит до 5 лет, он записал новое обращение Видео

Реклама
09:18

Трепанация черепа, перелом ключицы: в Днепропетровской области мать дико избила 3-летнюю дочь Видео

08:50

Мертвая голая женщина в кустах и мухи: в Киеве мужчина пошел "в туалет" и увидел труп Видео

08:48

То, что мертво, обязательно умрет: о тоталитарном режиме Путина-Лукашенко мнение

08:17

Коронавирус в Украине за минувшие сутки выявили у менее 900 человек Видео

07:45

Надя Дорофеева почти без одежды устроила девичник с подругами и Дантесом

07:44

Поскользнулся и упал в Черемош: на Прикарпатье разыскивают ребенка, которого унесло течением реки Видео

07:24

Байден даст "жесткий сигнал" Путину по агрессии в Украине - NBC Видео

07:10

Нападение России на Мариуполь, Херсон и Одессу: Саакашвили сделал опасный прогноз для Украины Видео

06:30

Почему Зеленский не позволит "утопить" Порошенко законом об олигархах мнение

05:28

Эксперт рассказал, как Путин готовит Россию к долгой войне с Западом Видео

05:02

Можно или нужно ли есть бананы на завтрак: врачи дали ответ Видео

04:22

Никогда не делайте это со своими волосами: ошибки, которых допускать нельзя Видео

04:00

Ультиматум Зеленскому от Путина: в МИД назвали цель Украины по Донбассу Видео

03:50

Размен может быть разным: эксперт объяснил, чем может обернуться для Киева встреча Байдена и Путина Видео

03:02

"Я в китовой пасти": в США горбатый кит проглотил рыбака, но через 40 секунд его выплюнул Видео

01:37

Снежанна Бабкина в облегающем купальнике раскрыла секрет своей энергичности

00:51

Страна превратится в Северную Корею: эксперт раскрыл последствия новых санкций против Беларуси Видео

00:30

Телеведущая 1+1 Вера Кекелия планирует вторую свадьбу в Грузии Видео

00:10

Анита Луценко вперые показала своего мужа на светском мероприятии Видео

12 июня, суббота
23:54

Жена Позитива впервые ответила на слухи об изменах мужа и назвала причину развода Видео

Реклама
23:52

В Большой семерке заявили о поддержке Украины и сделали предупреждение России

23:37

Солист СКАЙ Олег Собчук рассказал, как поборол алкоголизм Видео

23:25

Потап рассекретил планы на карьеру Нади Дорофеевой Видео

23:14

"Самое позорное выступление": СМИ узнали, почему у Байдена отказались от брифинга с Путиным Видео

23:03

Фронтальные ливни, грозы и град: синоптик предупредила, где в Украине будет непогода и похолодание Видео

22:56

Бритни Спирс рассказала о своей любимой "татушке" Видео

22:29

Бил руками и ногами девушку, сломав ей нос: в полиции отреагировали на избиение в Харькове

21:59

Во Львове выстроилась большая очередь за малышом, которого бросила горе-мать Видео

21:36

"Киборги сдерживали Донецкий аэропорт 242 дня: в Харькове СБУ "поздравила" РФ с Днем России

21:26

В Одессе прогремел мощный взрыв, часть города сидит без света и воды Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять